Житель Башкирии отравился алкоголем, а его родные уверены, что его довел до самоубийства участковый

В Нуримановском районе Башкирии на днях скончался 35-летний житель села Красная Горка Юлай Ю. Мужчина отравился суррогатным алкоголем, однако, родные погибшего убеждены, что его довели до самоубийства, и виноват в этом местный участковый.

Местные СМИ тут же подхватили эту версию, и даже опубликовали видеозапись с телефона Юлая, в котором он просит расценивать свое обращение, как предсмертное. Что же на самом деле произошло, и кто виноват в смерти молодого человека, пыталась разобраться «КП-Уфа».

БЕСПОКОИЛСЯ, ЧТО МОГУТ ПОСАДИТЬ

Примерным поведением Юлай Ю. никогда не отличался. Мужчина (что в принципе он сам не отрицает) злоупотреблял алкоголем и несколько раз попадался пьяным за рулем сотрудникам ГИБДД. 18 апреля в Иглинском межрайонном суде Юлая признали виновным по статье 264 УК РФ («Неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения»), но не это больше всего беспокоило мужчину.

- Судят за дело, я за все отвечаю. Я пьяный три раза попал. Никого не сбил, так… - рассказывает Юлай на своей видеозаписи. – Но сейчас я буду отвечать за то, что не совершал.

Явно нетрезвый молодой человек жалуется, что его обвиняют в серьезном преступлении – незаконном проникновении в чужой дом. При этом признательные показания, якобы, его обманом заставил подписать местный участковый.

- Я вам клянусь, пацаны, чтоб я от онкологии подыхал в муках ужасных, если я действительно это совершил. Но получилось так, что наша доблестная полиция <...> все так красочно и красиво описал. Юлай, говорит, давай оформим, красиво будет все. Ты подпишешься, и все будет в норме. Я, как человек, который в тот момент о статье не знал, сказал «да», - несвязно рассказывает сельчанин. – Теперь меня могут посадить на два-три года.

Через месяц после видеозаписи мужчина действительно скончался от острого отравления суррогатным алкоголем. Родные убеждены, что смерть Юлая – не роковая случайность, а суицид.

СКОНЧАЛСЯ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ СУРРОГАТОМ

«КП-Уфа» удалось выяснить подробности того уголовного дела, по которому привлекался Юлай Ю. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, мужчину действительно осудили за незаконное проникновение в чужое жилище, вот только расследованием занимался следственный комитет, а не полиция.

- 18 апреля от местной жительницы 1968 года рождения поступило сообщение, что к ней в дом пришел знакомый сельчанин в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказывается уходить добровольно. На место приехал участковый, принял заявление от потерпевшей, после чего материал был передан в следственный комитет, где и возбудили уголовное дело по статье 139 УК РФ, - рассказал собеседник «КП-Уфа». – Позже суд признал его виновным и назначил обязательные работы. Если бы в следственном комитете заподозрили незаконность действий участкового, на которые ссылается погибший, там бы обязательно инициировали проверку.

А уже 20 мая в местную больницу позвонила мать Юлая и сообщила, что ее сын выпил какую-то жидкость и чувствует себя плохо. Прибывшая на вызов скорая отвезла мужчину в больницу, но в приемном покое, по неизвестным пока обстоятельствам, ему отказали в госпитализации и отправили домой. Через непродолжительное время молодой человек умер на руках у матери.

- Но мужчина сильно пил, причем пил суррогатный алкоголь, а это очень токсичное вещество. В тот день он снова решил выпить, что и привело к смертельному отравлению, - говорит собеседник «КП-Уфа». – Впрочем, сейчас следственный комитет выясняет, почему в больнице ему не была оказана своевременная медицинская помощь, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 124 УК РФ.

И снова возникает вопрос, если на видеозаписи Юлай утверждает, что наложит на себя руки, в случае, если его действительно посадят, то зачем же ему было воплощать в жизнь свои планы, когда он отделался всего лишь обязательными работами? Может, это действительно было все же роковое стечение обстоятельств, а не запланированное действие?

- Есть версия, что своим поступком погибший действительно хотел насолить местному участковому, который проработал на своем месте 18 лет, его знает вся деревня, - уточняет собеседник «КП-Уфа». – Может, полицейский и журил погибшего за неподобающее поведение и частные пьянки, но в версию подписания признательных показаний обманным путем поверить и вовсе невозможно.

«Комсомольская правда-Уфа» обратилась за комментарием в МВД по Башкирии и Следственный комитет. Как только мы получим информацию, то обязательно ее опубликуем.