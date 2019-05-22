2019-05-22T12:39:21+03:00
Здоровье

Специалисты ГКБ №13 говорят об аллергическом рините

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Весна- любимое время года большинства жителей Земли. Объяснить это легко, ведь пробуждение и обновление природы, цветение деревьев и трав радует и завораживает после долгой зимы и хочется дышать столь насыщенным и цветущим воздухом. Но вместе с приятными прогулками у некоторых людей появляются неприятные симптомы заложенности носа, затруднения носового дыхания, прозрачного насморка, зуда,чихания и слезотечения. Все это симптомы сезонного аллергического ринита.

По статистике в России в разных регионах аллергический ринит встречается в 12,7-24% случаев. Протекает аллергический ринит по-разному. У некоторых людей симптомы слабо выражены и проходятв короткий промежуток времени, снижая качество жизни, другие же испытывают настолько сильные и длительные симптомы, к которым прибавляется полный блок носового дыхания, постоянная головная боль и бессонница, что не только ухудшает качество жизни,но иограничивает работоспособность.

Механизм аллергического ринита заключается в попадании дыхательного аллергена на слизистую оболочку носа и запуске особого вида воспаления в ней, связанного с выбросом веществ, к примеру иммуноглобулины Е (IgE) и другие, которые сформировались в течение жизни у человека индивидуально. То есть не каждый человек может болеть аллергическим ринитом, и возникновение аллергии на дыхательный аллерген индивидуально. Важно отметить, что аллергический ринит не связан с вирусами и бактериями ,как инфекционный ринит при ОРЗ.

Также отметим, что кроме сезонного аллергического ринита, связанного с цветением трав и деревьев в течение весенне-летнего периода, существует еще и круглогодичный аллергический ринит, который возникает вследствие контакта с дыхательными аллергенами, окружающими нас в повседневной жизни. К примеру, шерсть и слущенный эпидермис домашних животных, домашняя и библиотечная пыль, плесень на стенах жилого помещения, бытовая химия. В этом случае симптомы аллергического ринита постоянно беспокоят человека.

Если Вы заподозрили у себя симптомы аллергического ринита, то первым золотым правилом является уменьшение или исключение контакта с аллергеном. А вторым –промывание после контакта с аллергеном полости носа стандартным физиологическим морским раствором для носа, который можно приобрести в аптеке. Не занимайтесь самолечением сосудосуживающими спреями в нос, ведь они принесут временное и мнимое облегчение, и, если использовать их больше 7 дней очень вероятно развитие другого заболевания - медикаментозного ринита, который лишь усугубит течение аллергического ринита.

Важно исключить другие заболевания, имеющие схожие симптомы с аллергическим ринитом, поэтому следующим шагом рекомендуем обратиться к специалисту-оториноларингологу и аллергологу, которые смогут провести стандарт обследования и назначить эффективное лечение, направленное на избавление от симптомов, а иногда возможно и полное излечение от аллергического ринита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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