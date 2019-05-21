«Роснефть» запустила проект «Цифровое месторождение» в Башкирии

Во вторник, 21 мая, в уфимском ВДНХ открылась 27-я выставка «Нефть. Газ. Технологии». Пожалуй, главным ее событием стал запуск в опытно-промышленную эксплуатацию уникального проекта «Цифровое месторождение» на базе Илишевского месторождения в Башкирии, разрабатываемое дочерним обществом «Роснефти» – компанией «Башнефть».

ЧТО ТАКОЕ «ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»?

Наш век уже давно называют веком цифровых технологий. Большую часть работы крупные компании переводят на автоматизированный режим. Это обеспечивает большую безопасность и увеличивает производительность.

Теперь Илишевским месторождением можно управлять удаленно, из Центра интегрированных операций, что в городе Дюртюли. Технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, а также позволяет учитывать специфику производства и ландшафт местности. Цифровые двойники производственных объектов моделируют внутренние процессы, технические характеристики и объекты месторождения.

Самое интересное, что всё программное обеспечение было разработано в корпоративном научном центре «Роснефти». Тем самым компания обеспечила 100%-е импортозамещение в одной из когда-то проблемных сфер – производстве IT-технологий.

«ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ» ДАСТ ЭФФЕКТ В 1 МЛРД РУБЛЕЙ

- Главный акцент на этом форуме мы сделали именно на цифровизации, - обратил внимание во время церемонии запуска месторождения врио главы Башкирии Радий Хабиров. – Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли - дело первостепенной важности. И уже сегодня мы видим, каких успехов в этом направлении достигла компания «Башнефть».

Символическую кнопку запуска руководитель региона нажал вместе с председателем правления «Башнефти» Андреем Шишкиным.

- Цифровые технологии на Илишевском месторождении «Башнефти» позволят добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта, - подчеркнул Андрей Шишкин. - Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5 %, на 5 % снизятся логистические издержки. По нашим расчетам, масштабирование технологий только в рамках компании «Башнефть» позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счёт оптимизации производства. Экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год. Я уверен, что опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта на Илишевском месторождении будет тиражирован на другие активы «Роснефти».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВОЕ БУДУЩЕЕ

Цифровое месторождение - это не только удаленное управление производственными процессами.

Мобильные цифровые устройства, программное обеспечение для которых разработали специалисты «Роснефти», помогут обеспечить безопасность сотрудников. Для этого ученые придумали «умные» каски, газоанализаторы, внедрили датчики окружающей среды и пульса.

Что это означает на деле? В случае опасности сигнал тут же поступит на пульт дежурного, при этом все данные об окружающей среде будут поступать в режиме реального времени. Сотрудники компании «Башнефть» будут надежно защищены.

Большое внимание уделено и качеству конечного продукта. Разработанная в «Роснефти» система мониторинга трубопроводного транспорта будет информировать о выполнении регламентных обходов и о потенциальных угрозах, чтобы избежать их. Система управления заводнением нефтяного пласта анализирует эффективность закачки жидкости выдает рекомендации для удаленного управления.

Все эти инновации, разработанные лучшими специалистами «Роснефти», стали доступны «Башнефти» после интеграции компании в состав самой крупной российской нефтяной компании. И можно не сомневаться, что «Башнефть» продолжит движение в сторону дальнейшей цифровизации и обновления.