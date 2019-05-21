Бывшего вице-премьера Башкирии отпустили под домашний арест

Находящийся под следствием бывший вице-премьер башкирского правительства Евгений Гурьев на днях вернулся домой. 17 мая Советский районный суд Уфы изменил ему меру пресечения на домашний арест. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», защита экс-чиновника обосновала его перевод из следственного изолятора тем, что у бывшего распорядителя госимущества есть проблемы со здоровьем, а еще у него пятеро детей, среди которых есть и несовершеннолетние.

Как отмечает издание, в суде следователи не смогли доказать, что бывший министр может оказать давление на свидетелей или вовсе попытается скрыться. Поэтому судья принял решение отправить Евгения Гурьева дожидаться окончания расследования под домашним арестом.

Напомним, экс-вице-премьера правительства Башкирии задержали 1 апреля. По данным «Комсомолки», он попал в поле зрения правоохранительных органов задолго до ареста. Его деятельность на высоком посту стали пристально изучать еще в конце октября прошлого года.

По версии следствия, Евгениий Гурьев в бытность высокопоставленным чиновником, он еще в 2015 году продал строительной компании два земельных участка. Таким образом «СУ-10» получила без торгов и по заниженной цене 17 тысяч квадратных метров государственной земли в Уфе.

Этой историей еще тогда заинтересовался журналист издания ProUfu.ru и газеты «BONUS» Рамиль Рахматов. На страницах издания он опубликовал цикл статей, которые назвал «Большой хапок». В этих материалах Рахматов изложил свою версию бурной деятельности Гурьева. В частности, по мнению Рахматова, тогда еще высокопоставленный чиновник организовал несколько «серых схем» приватизации государственных предприятий и реализации казенных земель.

Помимо самого экс-вице-премьера под следствием находится его бывшая подчиненная, в прошлом руководитель ГУП «Управление административными зданиями» Эльвира Берг. В отношении распорядительницы казенными помещениями возбуждено два уголовных дела.