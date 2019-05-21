ОГЭ 2019 в Башкирии: как и когда будут сдавать

В министерстве образования республики рассказали, как девятиклассники будут сдавать ОГЭ 2019 в Башкирии.

ЧТО И КОГДА СДАЕМ?

Традиционно, государственные экзамены для учеников девятых классов начинаются раньше, чем для одиннадцатиклассников. Всего ученики участвуют в четырех экзаменах – двух обязательных (русский и математика) и двух остальных на свой выбор.

В минобре республики объяснили, что сдавать экзамены начнут уже на этой неделе – в пятницу, 24 мая, и субботу, 25 мая, ученики будут сдавать иностранные языки. Во вторник, 28 мая, школьники напишут первый обязательный экзамен – русский язык. Еще через два дня, 30 мая, ребята будут сдавать популярное среди гуманитариев обществознание. 4 июня школьникам предстоит вновь сдавать обществознание, географию, химию и информатику. В четверг, 6 июня, учителя проверят знания ребят во втором обязательном экзамене – математике. Через пять дней, 11 июня, ученики будут сдавать физику, литературу, биологию и информатику (во второй раз). Наконец, 14 июня девятиклассники покажут знания истории, физики и географии.

Для тех, кто завалил один или два экзамена, или отсутствовал по уважительным причинам, организуют пересдачи. Они пройдут с 25 июня по 2 июля. Еще одна волна пересдач начнется осенью, сразу после школьных каникул.

КОГДА БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Вот так с ходу назвать точную дату, когда будут известны результаты ОГЭ 2019 в Башкирии нельзя. Как правило, обработка и проверка экзаменов занимает до 10 дней. Результаты ОГЭ можно будет посмотреть на официальном сайте государственной итоговой аттестации, чьей частью и является основной государственный экзамен.

МЕТАЛОДЕТЕКТОРЫ И ГЛУШИЛКИ

Планируется, что в этом году в Башкирии ОГЭ будут сдавать порядка 43 тысяч девятиклассников. Из них около 10 тысяч живут в Уфе. Для безопасности и прозрачности проверки знаний, все пункты сдачи экзаменов будут оборудуют металодетекторами и спецустройствами, «глушащими» сигналы мобильных телефонов. Следить за сдачей экзаменов будут представители минобра, обрнадзора и общественные наблюдатели. В ночь перед ОГЭ школы, где будут проводить экзамены, проверят кинологи.

ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН?

Под полным запретом все девайсы и гаджеты – телефоны, плееры, электронные книги и фотоаппараты. Запреты зависят от каждого конкретного экзамена. Например, на математику нельзя принести калькулятор. А на физике или химии устройство использовать можно, главное, чтобы он был с минимальным набором функций. Также лучше не приносить перекус или напиток в непрозрачной упаковке. Скорее всего, ученику придется оставить его на входе в класс.