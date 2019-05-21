Пропавший в Уфе 10-летний ребенок поднял по тревоге всю Башкирию

Вечером 20 мая уфимские социальные сети запестрили ориентировками на бесследно пропавшего 10-летнего мальчика. Пятиклассник Иван В. (имя изменено. - Прим. ред.) ушел вечером из школы и не вернулся. Родители без промедления написали заявление о его пропаже в полицию, к поискам подключились волонтеры. Ситуация осложнялась тем, что на улице в эти дни установилась холодная погода.

УШЕЛ ИЗ ШКОЛЫ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Поначалу об обстоятельствах пропажи мальчика поступала скудная информация. Сообщение о том, что 10-летний ребенок не вернулся домой, поступило к волонтерам в 23:01. Инициаторами самой настоящей поисковой операции выступили именно волонтеры. В считанные минуты они объявили о развертывании штаба.

В подобных случаях поисковые отряды сначала опрашивают родителей ребенка и его одноклассников, а затем составляют простую и понятную ориентировку. В ней указывают приметы ребенка, во что был одет и в каком районе может находиться. Как только эти данные появились в сообществах в соцсетях, был объявлен сбор добровольцев. Около уфимской школы №18 собрались десятки людей, в том числе опытные следопыты отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан».

Поздно ночью волонтеры вышли на прочес местности в микрорайоне Зеленая роща. Они разделились на несколько групп и исследовали буквально каждый сантиметр в окрестностях школы. К месту сбора направились десятки неравнодушных горожан из разных районов Уфы. Еще бы, пропал совсем маленький ребенок!

- В ходе обхода территории, от одной из поисковых групп поступила информация, что нашли в подъезде черную куртку. Возникли страшные мысли... Оказалась, не его, - рассказали впоследствии волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» в своем сообществе в социальных сетях.

«БЫЛ НАПУГАН И ЗАМЕРЗ»

Уже поздно ночью пришла радостная новость – пятиклассника нашли в лесу на территории одного из санаториев. Ребенка обнаружили неравнодушные горожане, которые вместе с поисковиками прочесывали местность.

- Мальчик был напуган, он сильно замерз и был весь мокрый. Может в лужу упал, может под дождь попал, мы не знаем, – рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров. – Поздно ночью его привезли домой, к маме. Спасибо всем неравнодушным уфимцам и нашим коллегам поисковикам.

ПОЧЕМУ ПРОПАЛ - ЗАГАДКА

На следующий день утром пользователи социальных сетей в едином порыве от всей души благодарили всех, кто участвовал в поисках мальчика. За его судьбу, похоже, переживали все без исключения. Известно, что маленький Иван никогда раньше не уходил из дома и не пропадал надолго. Как сообщили поисковики, в семье у мальчика тоже было все в порядке.

До сих пор не понятно, как 10-летний ребенок оказался в лесу посреди ночи один одинешенек. Его загадочное исчезновение породило множество слухов. Например, по одной из информаций мальчика в лес якобы заманили старшеклассники. На момент подписания номера в печать данную информацию не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить.

- Я слышал что-то такое, но сказать ничего не могу – это не проверенная информация. В любом случае, главное, что ребенок дома, он жив. Утром звонили его маме, спрашивали как он. Родители сказали, что Ваня мирно спит. Приятно слышать такое, - рассказал Павел Нестеров.