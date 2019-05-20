2019-05-20T15:24:25+03:00
Общество

В Уфе в восьмой раз прошла акция «Ночь музеев-2019»

В этом году приобщиться к искусству решили более 100 тысяч человек
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Для маленьких гостей были организованы игры и различные мастер-классы. Фото: Министерство культуры РБДля маленьких гостей были организованы игры и различные мастер-классы. Фото: Министерство культуры РБ
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В минувшие выходные в Башкирии уже в восьмой раз прошла традиционная акция «Ночь тысячи музеев», к которой присоединились около 100 музеев и галерей, включая мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», корпоративный Музей Почты, интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус», арт-галерея «Мирас», галерея «X-MAX» и Центр современного искусства «Облака» и даже контактный зоопарк «Лесное посольство». Приобщиться к прекрасному в этом году решили более 100 тысяч жителей Башкирии и гостей республики, что стало рекордом за все предыдущие годы проведения акции.

Торжественное открытие «Ночи музеев-2019» в Уфе по традиции состоялось в 17.00 на «нулевом километре» - в Музее почте, расположенном в здании уфимского Главпочтампа, где присутствующие гасили почтовую продукцию специальным штемпелем, изготовленным специально для мероприятия, а потом отправились на историческую экскурсию.

В 18.00 «Ночь музеев-2019» стартовала и в других музеях и художественных галереях. Для посетителей подготовили различные квесты, ярмарки и мастер-классы, а также концертные программы.

В этом году тематика «Ночи музеев» предполагала три основных направления: «Музей и театр», «100 лет Республике Башкортостан» и «100 лет Мустаю Кариму». В рамках первого направления жители республики могли познакомиться с действующими в Башкирии профессиональными и народными театрами, пообщаться с настоящими актерами и режиссерами, посмотреть театрализованные представления. В рамках второго направления музеи организовали выставки, посвященные самым значимым историческим событиям и нашим землякам, внесших свой вклад в историю. Что касается третьего направления, в преддверии столетия со дня рождения великого национального поэта Мустая Карима были организованы литературные чтения и представления по его пьесам, а также выставки, посвященные жизни и творчеству писателя.

Следующим масштабным событием культурной жизни станет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2019», которая пройдёт 3 ноября 2019 года в преддверии Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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