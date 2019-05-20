Мэр Сибая Рустэм Афзалов получил награду за общение с горожанами

На днях власти Башкирии подвели итоги очередного внутреннего конкурса среди чиновников районных и городских администраций. Лучшие из них получили государственные награды в нескольких номинациях. Почетные грамоты и дипломы победителям вручал лично врио главы региона Радий Хабиров.

ГРАМОТА И ОРДЕН

По итогам конкурса второе место в номинации «Обеспечение эффективной связи с жителями» заняла мэрия Сибая. Грамоту получил сити-менеджер столицы башкирского Зауралья Рустэм Афзалов. Для него это уже вторая награда за последний месяц – в конце апреля он был удостоен Ордена Салавата Юлаева.

- Эта награда – в некотором смысле аванс. Немного необычная ситуация, потому что, как правило, мы не вручаем главам муниципалитетов такие награды. Но это наша благодарность Рустему Ахметкаримовичу, который взял на себя все удары, хорошо работал и всё это время был в городе, - заявил тогда Хабиров.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Широкую известность Рустэм Афзалов обрел в феврале этого года, когда в разговоре с журналистами назвал общественного деятеля из соседнего Баймака «козлом» и «экскриментом». Произошло это в прямом эфире радиостанции «Бизнес ФМ». Причиной столь гневной тирады стал стихийный экологический митинг, где активист Ильшат Муртазин потребовал наказать городские власти за бездействие во время экологической катастрофы. Чуть позже он извинился за свои слова, а вслед за ним свои извинения общественнику принес и глава региона.

Напомним, с конца ноября прошлого года столица башкирского Зауралья страдает от постоянных выбросов сернистого газа из сибайского карьера. В середине декабря из-за смога, накрывшего город, жители стали собираться на экологические сходы и несанкционированные митинги. Вскоре городской суд признал власти Сибая виновными в сокрытии информации, но Верховный суд Башкирии это решение отменил.

Три недели назад подтопление карьера приостановили

ЧТО С КАРЬЕРОМ

Мы связались с активистами экологического движения «Сибай, дыши!» и выяснили, что на данный момент работы по подтоплению приостановлены.

- Подтопление остановили три недели назад, якобы, из-за появившихся превышений и из-за роста температуры на бортах карьера. Превышения были и раньше, а температура на тот момент на бортах была 23-24 градуса - тоже не самая высокая за всё время. Поэтому никто не поверил, что из-за этих причин. Они говорят, что делают рециркуляцию. Немного воды сливают и наливают холодную, держат на уровне 82 метра. Пытаются так остудить очаги, - поделилась с «Комсомолкой» активистка Вероника Кадырова.

По ее словам, когда в республике стояла аномальная жара, жителям удалось выяснить, что температура бортов дошла до 40 градусов.

- Сейчас у нас прохладно, около 10-12 градусов днем и до 0 ночью. Температура бортов 24-26 градусов. Превышения лаборатории не фиксируют уже пару недель, - говорит она.

Еще в конце зимы активисты «Сибай, дыши!» закупили на пожертвования от местных жителей оборудование, анализирующее состав воздуха. По данным этих приборов, в Сибае периодически фиксируются случаи выбросов диоксида серы.

- В жару днем фиксировались небольшие превышение 1-2-3 ПДК в городе. Вечером и ночью тоже бывает, но уже ближе к карьеру - можно посмотреть по приложению историю. Сейчас как такового запаха серы нет, но очень многие чувствуют, что воздух тяжёлый и что-то в нем есть, - пояснила Вероника.

КСТАТИ

Жители столицы башкирского Зауралья негативно отреагировали на награждение Рустэма Афзалова Орденом Салавата Юлаева. Многие сибайцы считают, что сити-менеджер попросту не заслужил эту высокую награду. В социальных сетях этот факт вызвал волну возмущения.