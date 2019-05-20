Мусорную реформу Башкирии назвали одной из самых успешных в России – так ли это?

Проблема мусора в Башкирии – глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения. Сегодня весь мусор вывозится на мусорные полигоны, где он гниет, выделяя целый букет токсинов. Ничтожно малую часть населения волнует сортировка и переработка отходов – они сами разделяют пластик от бумаги и отправляют на переработку.

С 1 января текущего года вступила в силу новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако, помимо того, что в квитанциях у жителей Башкирии появилась плата в размере 35 рублей для жителей сел и 70 рублей для горожан, в регионе ничего не изменилось. Только вот чиновники так не считают – по их мнению, в регионе все радужно.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЕЗДЕ

В Уфе на третьем международном съезде региональных операторов в сфере обращения с отходами обсудили первые итоги перехода на новую мусорную систему. Участника форума показали новые мусороперерабатывающие мощности. Заместитель министра природных ресурсов России Владимир Логинов сделал громкое заявление – в Башкирии мусорная реформа протекает значительно лучше, чем в других регионах. Этот факт вызвал бурю негодования среди уфимцев, которые не заметили никаких изменений.

- Платим за вывоз мусора, хотим сортировать его дома, но вынести даже некуда! У нас во дворе как было три железных контейнера, так и осталось. Мимо пройти невозможно – пахнет. Бывает, баков недостаточно, постоянно горой лежит мусор, - жалуется жительница одного из дворов по проспекту Октября Марина Г.

На съезде о проведении реформы высказался и врио главы республики. Радий Хабиров с гордостью отметил, что Башкирия вошла в неё уверенно.

- У нас был конструктивный процесс создания тарифной политики, сейчас ведём активную работу с главами районов и муниципалитетов для создания контейнерной инфраструктуры. Мы добьёмся того, чтобы эффективно работали все регоператоры, коммунальные службы, - сказал Хабиров.

СПАСЕТ ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

Не увязнуть в мусоре региону поможет только раздельный сбор отходов, но этот механизм не налажен. Горожане готовы сортировать мусор, если для этого во дворах появятся контейнеры. Власти обещают, что вскоре они установят ихво всех точках Башкирии.

В Уфе внедрять раздельный сбор мусора хотят начать с центра. Первые контейнеры появятся во дворах на улицах Гафури, Цюрупы, Тукаева и Коммунистической. В дальнейшем постепенно они будут установлены и в других районах города.

Замдиректора САХ Ринат Биккинин отметил, что планируется организовать 25 контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО. Власти приобретут евроконтейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, макулатуры. Сначала проект «протестируют» в Кировском районе столицы, а затем опыт распространят на всей территории города. Только после установки контейнеров и первых итогов данной практики можно будет сделать вывод, впереди ли Башкирия по вывозу мусора.

СОРТИРОВОЧНОМУ ЦЕНТРУ - БЫТЬ

Есть и приятные новости – 16 мая в Ишимбайском районе официально открыли мусоросортировочный комплекс «Эко-Сити» стоимостью 600 миллионов. По предварительным данным, предприятие готово принимать 200 тысяч тонн отходов в год. На данный момент сюда поступают твердые коммунальные отходы из Ишимбая, Стерлитамака, Салавата и прилегающих районов.

Мусор сортируется на двух линиях – из общей кучи извлекаются более 30 полезных фракций (пластик, полиэтилен, картон, стекло). Вторсырьё направляется на перерабатывающие заводы. Те отходы, что переработать нельзя, прессуются на оборудовании.

Технологии, используемые на мусоросортировочном комплексе, позволяют до 10 раз уменьшить объём отходов, размещаемых на полигоне.