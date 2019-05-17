«Следствие признало, что нападение планировалось более полугода»: как продвигается расследование убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина

Уже 10 месяцев длится расследование громкого уголовного дела по убийству заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, но следствие до сих практически не сдвинулось с мертвой точки. Вчера, 15 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды - Уфа» состоялся брифинг для журналистов, где адвокат обвиняемого Сергея Евстафьева Филюс Исмагилов сообщил о новых обстоятельствах расследования и привел новые доказательства непричастности его подзащитного.

«АРЕСТОВАЛИ НА ОСНОВАНИИ ОГОВОРА»

Напомним, что эта громкая история произошла 20 июля 2018 года – именно тогда на работу не вышел заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин. Спустившись на парковку, его супруга обнаружила пустой автомобиль, а рядом – следы крови и борьбы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека», а когда на следующий день под Сафроновским мостом нашли обезображенное тело топ-менеджера, переквалифицировали на «Убийство». Вскоре задержали подозреваемых в жестоком преступлении, а главарь шайки – Федор Токарев – сразу же поспешил признаться: убийство Яшина заказал его начальник. Мол, Сергей Евстафьев обратился к нему два месяца тому назад и попросил за два миллиона рублей избавить его от неугодного подчиненного и даже выдал 200 тысяч в качестве задатка. Следствие тут же зацепилось за эти показания, и вскоре Евстафьев был заключен под стражу.

Юрий Яшин смог оказать сопротивление нападавшим, но противники оказались сильнее

Самое удивительное, что трое остальных подельников заявили, что шли на ограбление. Они клятвенно заверяли, что Токарев рассказал им про десять миллионов, которые лежали в сейфе в квартире Яшина. В первоначальном плане действий требовалось всего лишь оглушить его, забрать ключи от квартиры и вынести деньги. Вот только Яшин, который ранее занимался борьбой, смог дать преступникам достойный отпор. Те запаниковали и решили добить свою жертву.

СЛЕДСТВИЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ЯШИНА УБИЛИ ИЗ-ЗА ЛИЧНОГО КОНФЛИКТА С НАЧАЛЬНИКОМ

Следователи по-прежнему считают, что основанием для «заказа» Евстафьевым своего подчиненного являлся личный конфликт. Напомним, что, как ранее уже озвучивала сторона защиты, в ноябре 2017 года Николай Ахмаметьев передал коммерческому директору письмо, якобы написанное Юрием Яшиным в ФСБ. В этом письме Яшин обвинял своего начальника в грубых нарушениях во время заключения контрактов. После тщательной проверки выяснилось, что письмо поддельное, и никогда в ФСБ не отправлялось.

- Личность Ахмаметьева вообще подозрительно часто всплывает в этом запутанном деле, - убежден Филюс Исмагилов. – Он и передал «подметное» письмо Евстафьеву, а потом неоднократно интересовался, будет ли уволен Яшин. Именно Ахмаметьев незадолго до убийства очень много времени проводил с Яшиным в своем кабинете, знал, когда именно он улетает в отпуск, знал, что 20 июля будет один на парковке, поскольку водитель находился в отпуске. А самое главное, 24 июля Ахмаметьеву исполнялось 65 лет, и вставал вопрос ребром – останется ли он на своей должности или отправится на пенсию. При этом отсутствие Яшина гарантировало ему не только сохранение своего места, но и открывало перспективы назначения на его должность. Даже тот факт, что преступление совершалось на внедорожнике, принадлежащем дочери Ахмаметьева, уже говорит о многом, но до сих пор этот человек, к которому столько вопросов, проходит в качестве свидетеля.

То самое "подметное" письмо, якобы написанное Яшиным в ФСБ

Что между коммерческим директором и его заместителем никогда не было неприязненных отношений, подтверждают и многочисленный коллектив завода, и родственники Сергея Евстафьева. Пусть и близкими друзьями они не были, но с праздниками поздравляли друг друга регулярно. И когда Яшину предложили руководящую должность на аналогичном оборонном предприятии в Самаре, Евстафьев написал блестящую характеристику на своего заместителя.

- Да и если бы конфликт имел место быть, Евстафьев в любой момент мог просто уволить своего подчиненного, а не заказывать его убийство, - убеждена сторона защиты.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ»

Чтобы докопаться до истины, сторона защиты Сергея Евстафьева провела собственное адвокатское расследование и выяснила: преступление Федор Токарев планировал как минимум с конца ноября 2017 года. 24 ноября он установил на свою иномарку Subaru Impreza WRX спутниковую противоугонную систему «Пандора». Адвокатам удалось найти нынешнего владельца автомобиля и запросить у него данные этой системы. Выяснилось, что Токарев плотно «пас» Яшина почти полгода – регулярно приезжал к его дому, заезжал на парковку. А в декабре супруга Яшина обнаружила в цветочном горшке в подъезде скрытую видеокамеру. Теперь следствие должно установить, какова была истинная цель слежки: это мог быть простой грабеж, или Яшина били целенаправленно, чтобы вывести его из игры. Пока ясно одно – версия о заказе убийства Евстафьевым выдумана.

Федор Токарев выслеживал свою жертву минимум полгода, и это признало следствие

А самое удивительное, что информация о длительной подготовке к преступлении была доступна и следователям, но они скрывали ее во время судебных заседаний и представляли в качестве доказательств лишь показания Токарева и Ахмаметьева, на основании чего Евстафьеву раз за разом продлевали арест. Лишь только 6 мая во время очередного судебного заседания следователь признал (это отражено и в официальном протоколе), что преступление готовилось тщательно, более полугода, и было совершено в «условиях неочевидности».

- Это означает то, что те доказательства, на основании которых был арестован наш подзащитный, недостоверны, и следователь признает, что нужно продолжать тщательное расследование, - рассказал адвокат Филюс Исмагилов. – Сейчас прорабатываются и другие версии случившегося, но какие именно – остается тайной следствия.

Сейчас Сергей Евстафьев находится в бирском следственном изоляторе, куда его на днях снова перевели из Уфы. Коммерческому директору УМПО продлили арест до 20 июня 2019 года.

- Когда мы поинтересовались, на каких основаниях нашего подзащитного снова перевели в Бирск, нам пояснили, что это связано с необходимостью проведений неких следственных действий, - рассказывает Филюс Исмагилов. – Почти 9 месяцев никаких следственных действий не проводилось в принципе – ни очных ставок, ни процедуры опознания, ничего. В начале апреля Евстафьев прошел стационарную психиатрическую экспертизу (хотя назначили ее еще в декабре прошлого года), но мы считаем, что в этой экспертизе не было никакой необходимости. А вот наши ходатайства о проведении очной ставки непосредственно с организатором нападения Токаревым следователь отклоняет.

Также сторона защиты не раз заявляла о необходимости проверки записей телефонных разговоров Евстафьева, ведь это было бы неопровержимым доказательством того, что он никогда не общался с Токаревым. Но следователи считают, что в этом нет никакой необходимости, хотя закон Яровой это позволяет.

Адвокат Сергея Евстафьева уверен в невиновности своего подзащитногоФото: Рустем АХУНОВ

«ВМЕСТО РАССЛЕДОВАНИЯ УБИРАЮТ АДВОКАТОВ»

Конечно, всех присутствующих на брифинге, интересовал вопрос: почему от дела отстранили адвоката Романа Петрова, который защищал Евстафьева с первых дней? Филюс Исмагилов пояснил, что официальная причина отвода – оказание юридической помощи Петровым одному из свидетелей по делу. Но фактически это связано именно с обращением к общественности и общением с журналистами.

- Это неконструктивный подход, вместо расследования заниматься нейтрализацией адвокатов. Сейчас Роман Петров обжалует свой отвод, - уточнил Филюс Исмагилов.

Сам же обвиняемый Сергей Евстафьев через адвокатов обратился к представителям СМИ и работникам УМПО с благодарностью за доверие и внимание.

- Я понял, что я - счастливый человек, потому что мне верят. Я чувствую тепло и поддержку. Уверен, что не за горами тот момент, когда я каждому лично смогу пожать руку и сказать спасибо, потому что никакого отношения к этому преступлению я не имею, - заявил Сергей Евстафьев.