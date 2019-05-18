«Уфа» проиграла последний домашний матч сезона

Сегодня, 18 мая, футбольный клуб «Уфа» проиграл соседям из «Оренбурга» со счетом 2:0.

Когда-то призрачная угроза свалиться в «пердив» оказалась для футбольной «Уфы» вполне вероятной. Все пошло явно не так, как того ожидали в руководстве команды – в декабре 2018 года президент клуба Шамиль Газизов обещал закончить сезон в десятке лучших команд. Но зависшая несколько месяцев назад в самом конце турнирной таблицы РПЛ «Уфа» так и не смогла выбраться из этой ямы. И, если еще вчера команда имела хотя бы призрачный шанс избежать стыковых матчей, то с проигрышем «Оренбургу» они пропали. Расскажем, что происходило на поле.

БЫСТРАЯ АТАКА

Первый гол в ворота Александра Беленова на 17 минуте забил хавбек гостей Рикарду Алвеш. Он принял мяч в штрафной зоне, как смог обработал, и отправил в сторону ворот. Казалось, что высоченный Беленов дотянулся до мяча, но тот предательски скользнул по перчаткам и медленно оказался в воротах. Трое защитников «Уфы» будто так и не смогли понять, кто должен быть отобрать мяч в этом моменте. После этого Беленов еще дважды спасал ворота хозяев от ударов. По-настоящему «Уфа» включилась в игру только на 36 минуте встречи. Увы, но Тилль так и не смог реализовать штрафной, заработанный Дмитрием Сысуевым прямо у штрафной зоны. Последний, к слову, сразу после этого попросил замену, и больше на поле не появлялся.

Слай пытается обвести сразу нескольких защитниковФото: Рустем АХУНОВ

Во втором тайме «Уфа» показалась активнее. Ближе к середине нигериец Слай самоотверженно пытался в атаке обвести сразу трех защитников «Оренбурга». Это у него не вышло. На 68 минуте вратарь гостей уверенно поймал мяч, который с тот же Игбун направил в ворота головой с подачи Веролюба Салатича. Счет вполне мог сравняться на 91 минуте встречи. Павел Аликин попытался необычно пробить головой после углового.Но вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов в последний момент смог отразить удар.

Хозяева получили две желтые карточкиФото: Рустем АХУНОВ

Следующий угловой смогли реализовать гости. Вполне себе простой гол головой забил Даниел Мишкич, до которого мяч долетел мимо защитника «Уфы» Алексея Никитина. Александр Беленов после этого медленно упал в ворота и провел в таком состоянии без движения добрых 10 секунд. Со стороны показалось, что ему было обидно.

«ИГРАЕМ У СЕБЯ ДОМА, *ЛЯ, А БУДТО НА ВЫЕЗДЕ»

- Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут. Играем у себя дома, *ля, а будто на выезде. Так играть дома нельзя. Будем разбираться, - емко резюмировал Вадим Евсеев первую тайм матча.

«Уфа» теперь точно придется играть с клубом из ФНЛФото: Рустем АХУНОВ

На вопрос о возможных проблемах тренер хозяев ответил неожиданно.

– Противник не давал нам зон и был активнее. Мы играли инертно. Трудно сказать, с чем это связано. Проблема еще в том, что мы оказались не готовы к полю. Мы тут тренируемся и играем, но прошел дождь и у нас начались проблемы. Было много потерь, когда мы могли идти вперед, - заявил наставник.

Радий Хабиров наблюдал за игрой с обычной трибуныФото: Рустем АХУНОВ

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?

У «Уфы» остался последний матч. Пройдет он 26 мая на выезде против «Локомотива». Шансов против действующего чемпиона РПЛ у уфимских футболистов почти нет. По сути, эта игра – чистая формальность. Ниже нам уже не упасть. И это хорошо – ниже прямая дорога в ФНЛ.

Самое интересное начнется в конце мая. Вероятнее всего, уже 30 мая уфимская команда сыграет с клубом, занимающим третье место в таблице первого дивизиона. Сейчас это «Томь». Если мы сможем передвинуться на 13 место (при поражениях «Крыльев Советов»), то наш соперник – команда, занимающая 4 место ФНЛ. Сейчас это куда более ориентированный на выход в РПЛ «Нижний Новгород» со 45-тысячным стадионом, построенным к Чемпионату мира.