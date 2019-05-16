Когда в Башкирию придет тепло

Май недолго радовал жителей Башкирии солнцем и жарой. На смену сухой и теплой погоде пришли дожди с грозами и шквалистый ветер. Столбик термометра с 30 градусов опустился до +15 днем и +8 ночью. Горожанам пришлось доставать с дальнего ящика теплые куртки, ботинки и зонты.

По данным сервиса Gismeteo, в выходные, 18 и 19 июня, в республике довольно серьезно похолодает, температура воздуха составит всего +9 градусов днем, а ночью и вовсе +6. Оба дня будет идти мелкий моросящий дождь.

Со следующей недели характер погоды не изменится – первый будний день, 20 мая, будет холодным и дождливым. Воздух прогреется всего до +10 градусов, вот уж точно придется доставать куртку с теплым подкладом. 21 июня дождь не прекратит идти, но зато выглянет солнце и потеплеет до +12 градусов. С 22 по 26 мая потеплеет, в среднем в эти дни температура воздуха составит +18, +20 градусов. Выпускникам, пожалуй, не повезет, в день последнего звонка ожидается дождь.

По-летнему станет тепло лишь в начале последней недели мая. С 27 мая температура воздуха составит +26 градусов. По данным синоптиков, в этот день пройдет небольшой летний дождик, и потом осадки, наконец, отступят, но ненадолго. 28 мая можно смело идти гулять в летних вещах, будет солнечно и сухо, а воздух прогреется до +27 градусов. С 29 по 31 в Башкирии снова пройдут дожди, температура воздуха составит +20 градусов днем, +11 ночью. Отметим, что это все же предварительный прогноз погоды.

Как раньше говорили старики, если май холодный, значит, год будет хлебородный. Частые дожди и туманы в мае тоже говорят о том, что год ожидается плодородный.