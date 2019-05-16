В Башкирию съехались детские омбудсмены

На днях в уфимском «Когресс-холле «Торатау» яблоку было негде упасть от всевозможных чиновников, изо всех сил защищающих счастливое детство российских детей. В башкирскую столицу во главе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой прибыла делегация всех региональных уполномоченных по правам ребенка. В работе Всероссийского конгресса «Вектор Детство-2019» приняли участие и республиканские власти.

Как объяснили организаторы, главной задачей форума стал обмен опытом по работе с подрастающим поколением. За этой бюрократической формулировкой кроется целый ряд вопросов, который на долгие годы обозначит политику государства в области материнства и детства. Так уж вышло, что изъясняться без чиновничьего формализма башкирские власти так и не научились даже когда речь идет о самых маленьких жителях республики.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Вопросы, которые обсуждались на конгрессе, условно можно разделить на две группы – социальные и экономические. Ключевой вопрос, безусловно, условия, в которых подрастают юные россияне. По заверению врио главы Башкирии, региональные власти делают все возможное, чтобы по всей республике строились школы, детские сады, оздоровительные и спортивные комплексы.

- Откровенно говоря, образно я бы сказал так: всё, что зарабатывает республика, мы направляем на то, чтобы формировать социальную базу, чтобы строились школы, другие объекты, - заявил в приветственной речи к участникам форума Хабиров. - Но вот какой момент. Я очень часто езжу по нашим деревням и встречал совсем убогие школы, где даже половицы трещат. Но каких я там видел светлых детей. В какой-то момент я подумал, что очень часто нравственный мир ребёнка совсем не зависит от качества отделки школы.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Еще один важный вопрос, который подняли участники конгресса – здоровье детей. Причем психологическому здоровью было уделено едва ли не большее внимание, чем физическому. Обсуждались такие явления, как травля в школах и «агрессивная информационная среда». Естественно, самих детей никто и никогда об этих отношениях не спрашивал. Но ведь они и не эксперты.

Особое внимание на конгресс «Вектор Детство-2019» уделили физическому здоровью подрастающего поколения. Власти Башкирии отметили, что в ближайшее время в школы республики должны вернуться стоматологические кабинеты. Инициатива, достойная уважения. Правда, откуда на это возьмут деньги, никто не объяснил.

Тема детского питания в детсадах и школах, а также вопрос существования молочных кухонь для новорожденных также был «задан ребром». Многочисленные жалобы на школьные столовые от родителей башкирских школьников не прекращаются. Глава Башкирии обещал разобраться в этом и посоветовал своим коллегам заняться тем же.

А тем временем, мэр Казани Ильсур Метшин потребовал от своих чиновников до конца месяца питаться в школьных столовых. После этого городские власти примут решение, что делать дальше.