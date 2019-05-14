Каждая четвертая семья Башкирии может позволить себе новую машину в кредит

На днях аналитики РИАРейтинг опубликовали результаты любопытного исследования. Специалисты подсчитали, сколько семей в регионах России могут позволить себе покупку и содержаниеновой машины в кредит. Эксперты выделили три категории автомобилей – недорогие, стоимостью до 500 тысяч рублей, средней стоимости по цене не более 1,3 млн рублей и премиум класса – до 5 млн рублей.

На основе этих данных был составлен рейтинг доступности автомобилей все трех классов по регионам. После обработки всех данных были выделены регионы-лидеры, где наибольшее количество жителей может позволить себе покупку новой машины, и регионы аутсайдеры, где большинству семей остается лишь мечтать об автомобиле.

КАК СЧИТАЛИ

В процессе подсчета аналитики РИА Рейтинг опирались на количество семей, которые имеют возможность ежемесячно выплачивать автокредит, полностью содержать машину, в том числе покупать бензин, выплачивать страховые взносы по КАСКО или ОСАГО, да еще и платить за текущий ремонт. Специалисты подчеркнули, что за основу исследования взяли «среднестатистическую» российскую семью, где как минимум половина доходов уходит на повседневные покупки, такие как продукты питания, коммунальные услуги и так далее. Учитывался и уровень зарплат в каждом отдельно взятом регионе, а он, как известно, может сильно отличаться.

Для того чтобы выяснить, каков процент семей могут позволить себе покупку новой машины в кредит, экспертыиспользовали самые популярные условия автокредитования. Чаще всего банки дают кредит на новый автомобиль на три года при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины.

На основе составленного рейтинга специалисты сделали вывод, что доступность новых машин даже в кредит, для жителей нашей страны все еще низкая.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там купить недорогую машину в кредит могут себе позволить 66,46% семейных пар. Там же высок и процент жителей, имеющих возможность приобрести автомобиль средней стоимости – 44,59%. Благодаря высоким зарплатам каждая десятая семья в этом регионе может купить машину премиум-класса.

Второе место закрепилось за жителями Чукотки, где недорогие машины могут позволить себе 55,28% семей. Замкнули тройку лидеров семейные пары Магаданской области – там возможность купить новый автомобиль есть у 55,12% супругов.

Как оказалось, исследование РИА Рейтинг показало удивительные цифры. В топ-10 регионов, где наибольшее количество семей могут позволить себе автокредит, вошли, в основном, регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Москва заняла в этом рейтинге почетное пятое место, Санкт-Петербург – восьмое. Замкнула десятку самых «благополучных» в этом плане регионов республика Саха (Якутия).

ЧТО В БАШКИРИИ

По данным аналитиков, в рейтинге регионов по доступности покупки нового автомобиля Башкирия оказалась на 35 месте. Согласно исследованию, 27,41% семей республики могут позволить себе новую недорогую машину в кредит. Если брать автомобили средней стоимости, то они доступны 10,32%, или примерно каждой десятой семье. Возможность купить четырехколесный транспорт премиум-класса есть лишь у 0,78% семей.

В итоговом рейтинге Башкирия из ближайших соседей уступила Татарстану, который занял 28-е место и Свердловской области, расположившейся на 25-й строчке.