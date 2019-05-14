Какие мероприятия пройдут в Уфе во второй половине мая

Май всегда богат на интересные и довольно масштабные городские мероприятия. Если в выходные не получается уехать за город, не беда – в Уфе вы точно найдете, куда сходить. «Комсомолка» подскажет, когда и какие праздники пройдут во второй половине месяца в столице Башкирии.

Всероссийский полумарафон Забег.РФ

Уже в это воскресенье, 19 мая, в Уфе, как и еще в 19-ти городах страны, состоится Всероссийский полумарафон Забег.РФ. Участники могут выбрать подходящую для них дистанцию – два, пять, 10 или 21 километр. Каждый финишер получит фирменную футболку и медали. Все они будут сражаться за звание Беговой столицы.

Все участники Забега должны предъявить справку, что человек не имеет противопоказаний к бегу. Марафонцам, готовым бежать на самую большую дистанцию (21,1 километр), нужно захватить с собой результаты общего анализа крови, уровня глюкозы и холестерина в крови, а также общего анализа мочи (срок давности анализов не больше 2 месяцев).

В мероприятии может принять участие даже ребенок, если ему больше шести лет. Юных спортсменов ждут на забеге на дистанции два километра. Ребята с шести до 11 лет могут бежать только вместе с родителями. У всех несовершеннолетних участников помимо справки должно быть письменное разрешение от родителей.

Весенний бал

Ставший уже традиционным «Весенний бал выпускников» пройдет 25 мая на Советской площади в 12 часов. Предстоящий праздник будет уже восьмым по счету. С каждым годом число участников увеличивается. Если в 2012 году их было более 1,5 тысяч, то в 2018 году – 4,5 тысячи. В этом году ожидается еще больше выпускников.

По традиции выпускники в рамках праздника станцуют полонез. Также будет организована «Аллея выпускников». На ней разместят фотографии 11-классников с именами и профессиями, которые они выберут в будущем.

День 1000 велосипедистов

26 мая пройдет любимый всеми велосипедистами «День 1000 велосипедистов». И пусть участников парада с каждым годом все больше, он сохраняет свое традиционное название уже несколько лет. Колонна из нескольких тысяч велосипедистов стартует в 10:30 с остановки Горсовет и доедет до парка «Ватан», где их будут ждать развлечения и конкурсы. Праздничная программа продолжится до 22 часов. Перед уфимцами выступит Коля Маню - хэдлайнер из Москвы. В 2012-м он порвал рунет хитом «Спасай китов» с дебютной пластинки «Добрый день».

Организаторы мероприятия советуют при выезде из дома проверить исправность велосипеда, и в частности убедиться, что работают тормоза, руль и педали. Одевайтесь по погоде, возьмите с собой дождевик или солнцезащитный крем и кепку. А еще, каждый год многие участники надевают необычные костюмы. Это создает отличное настроение для всех участников. При желании в рюкзак можно положить перекус и питьевую воду.

Отметим, что на территории фестиваля запрещено находиться в состоянии опьянения, а также употреблять алкоголь или курить. Также запрещена любая агитация, ведь территория фестиваля – зона свободная от политической, религиозной, национальной и любой другой пропаганды.

Мотофестиваль «Байкурултай»

Если у вас есть возможность и желание посетить необычный фестиваль – вам прямиком на мотослет «Байкурултай». Он пройдет на берегу озера Тугар-Салган у подножия шихана в Ишимбайском районе. Организатором выступает мотоклуб «Стальные призраки».

Этот фестиваль – настоящий флагман развлечений для любителей мототехники и рока, в нем можно окунуться в атмосферу драйва и безграничной свободы.

Для гостей байкеры подготовили интереснейшую музыкальную программу, кучу игр и прочих развлечений. Море конкурсов с океаном призов, лазерное шоу, зеленый микрофон и танцы до утра под многокиловатный байкерский стереопроигрыватель – это лишь малая часть того удовольствия, которое вы сможете получить на фестивале. Заезд на мероприятие 31 мая с 13 часов, выезд 2 июня в 17 часов. Разместиться можно будет в палатке.