Беспокоит сердце? Немедленно обращайтесь к врачу.

Проблемы с сердцем – одна из самых распространенных жалоб, с которыми люди обращаются к врачу. Как гласит печальная статистика, именно сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной смерти у трудоспособного населения. Поэтому если вас беспокоят боль в сердце, слабость и неприятные ощущения в области груди, не глотайте валидол, а сразу записывайтесь на прием к специалисту.

Вот только получить консультацию у кардиолога в государственной поликлинике не так-то просто. Сначала нужно записаться на прием к терапевту, чтобы получить заветное направление, потом постараться попасть в свободное «окно» по записи к специалисту, а потом еще ожидать своей очереди. Именно поэтому в Республиканской клинике запустили акцию – бесплатная первичная консультация у кардиолога. Теперь вам не нужно обрывать телефон регистратуры и ожидать своей очереди, чтобы попасть на прием. На первичной консультации вас внимательно выслушают, соберут необходимый анамнез, измерят давление и пульс, после чего назначат необходимые дополнительные обследования, если они вдруг потребуются, и определят грамотную тактику лечения.

- При этом пациент сам решает, где ему обследоваться и лечиться дальше, - рассказывает врач Айдар Каюмов. – Мы никогда не назначаем никаких дополнительных обследований или дорогостоящего лечения, если пациент в этом действительно не нуждается.

В Республиканской клинике вы можете пройти ЭКГ, ЭХО-КГ. Также в ближайшем времени здесь планируется приобрести аппарат ЭКГ по Холтеру для суточного мониторинга сердечного ритма. Цены вас приятно удивят. Например, стоимость ЭКГ – всего 250 рублей (с описанием 500 рублей), а ЭХО-КГ обойдется в 950 рублей.

- Пройти ЭКГ в Уфе несложно. А вот найти грамотного специалиста, который верно его прочитает – надо постараться. В нашей клинике работают 3 кардиолога с огромным опытом работы в ведущих кардиологических центрах республики. Пациенту назначат грамотное медикаментозное лечение, а если он будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, посоветуют, куда именно стоит обращаться за помощью, - уточняет врач Айдар Каюмов.

Преимущества Республиканской клиники:

- Квалифицированные специалисты с огромным опытом работы в ведущих медицинских центрах Башкирии.

- Современное оборудование, имеющее необходимые сертификаты и лицензии.

- Удобное время работы клиники с 08.00 до 20.00.

- Акции (бесплатная первичная консультация кардиолога и ортопеда-травматолога).

- Доступные цены на диагностические исследования и медицинские манипуляции.

Г. Уфа, ул. Кирова, 91.

ООО «Республиканская клиника», ОГРН 1170280040886

Акция действует с 29.04.2019 г. по 31.05.2019 г.

Подробности на сайте http://clinicarb.ru/ и по телефону +7 (347) 200-81-91

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