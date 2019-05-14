Пусть всегда будет… RecoSMA.

Вы наверняка много раз слышали о том, что солнце и омолаживающие процедуры несовместимы. Что летом их ни в коем случае нельзя делать, иначе кожа ответит вам реакцией в виде пигментных пятен.

И это на самом деле так, если говорить об обычных методах. Но RecoSMA ломает стереотип: эту процедуру проводят посреди лета в солнечной Барселоне, горячем как печке Дубае и банановых островах Тихого океана. И никаких пятен.

Почему? Разобраться во всех вопросах нам помогла Дарья Снопикова, врач дерматолог, косметолог, лазеротерапевт клиники ЛИНЛАЙН.

Почему возникают пигментные пятна?

В дерме находятся меланоциты – клетки, вырабатывающие пигмент. Интенсивное и длительное воздействие солнечных УФ лучей на кожу может вызвать в коже ответную защитную реакцию в виде усиленной пигментации. Но только при условии, если она была травмирована, например, хирургическим вмешательством, ожогами, некоторыми видами пилингов и лазерных процедур и другими манипуляциями. Именно поэтому после многих косметологических процедур загар является строжайшим противопоказанием.

Также нахождение на интенсивном солнце без соответствующих солнцезащитных средств очень существенно ускоряет преждевременное старение кожи и развитие злокачественных опухолей кожи. Этот фактор важен всегда, независимо от процедур.

Чем отличается RecoSMA?

RecoSMA – это лазерная процедура омоложения и лифтинга кожи. Она моментально запускает процесс обновления и естественного омоложения. Клетки кожи начинают работать в усиленном режиме, количество коллагена и эластина в коже увеличивается. Это способствует подтягиванию и разглаживанию кожи, она приобретает тонус и упругость.

RecoSMA – революционная методика лазерного омоложения, которая не разогревает кожу и не повреждает эпидермис. Таким образом, риск возникновения пигментных пятен отсутствует. Это абсолютно безопасная процедура в любое время года.

Лазерное воздействие длится тысячные доли секунды, и за это время биоткани не успевают нагреться. Биологический материал разрушенных клеток тут же используется организмом как строительный материал в процессе регенерации, что серьезно ускоряет срок социальной реабилитации пациента.

Можно ли загорать после RecoSMA?

Как до, так и после процедуры вы можете смело загорать на солнце или посещать солярий. Никаких ограничений нет!

С какими процедурами совмещается RecoSMA?

Процедуры RecoSMA и Биоревитализация как нельзя лучше сочетаются друг с другом. Биоревитализация – это глубокое увлажнение и питание кожи инъекциями гиалуроновой кислоты.

Биоревитализацию можно применять как до, так и после процедуры RecoSMA. В каждом случае мы предлагаем комплекс индивидуально. Я рекомендую следующую схему: биоревитализация, через 7-10 дней RecoSMA и затем через 7 дней еще одна процедура биоревитализации.

В комплексе эти две процедуры дают мощный длительный эффект, усиливая и дополняя действие друг друга. Процедура биоревитализации перед RecoSMA позволяет подготовить кожу к процедуре, клетки накапливают гиалуроновую кислоту, которая способствует обменным процессам. После процедуры RecoSMA восстановление кожи происходит в максимально короткие сроки. Процедура биоревитализации после RecoSMA закрепляет результат омоложения и усиливает его действие. Кожа становится свежей, увлажненной и сияющей. Запускается эффективный процесс естественного омоложения, так как обе процедуры способствуют собственной выработке коллагена клетками кожи. Такой мощный комплекс является безопасным и комфортным, он не имеет побочных эффектов и исключает риск возникновения аллергии и формирования рубцов. Количество и порядок процедур определяем в каждом случае индивидуально. Эффект вы заметите сразу после восстановления, а с течением времени он будет только нарастать.

Внимание! В данный момент в клинике ЛИНЛАЙН действуют акции:

Ботокс в подарок к лазерному омоложению RecoSMA.

Акция действует с 01.05.2019г. до 31.05.2019г.

Скидка на биоревитализацию 35%.

Акция действует с 01.05.2019г. до 15.05.2019г.

Клиника ЛИНЛАЙН в Уфе: ул.Достоевского, 100

Телефон: +7 (347) 293-70-00

www.linline.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/linline_official/

Информация об организаторе акции, сроках, порядке и правилах её проведения на сайте www.linline.ru и по телефону +7 (347) 293-70-00. ООО «Клиника «Линлайн»», Лицензия № ЛО-02-01-003016 от 17.03.2014 г., ОГРН 1100280026439.

На правах рекламы

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Фото предоставлены заказчиком. 18+