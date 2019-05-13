Радий Хабиров поднялся на две строчки в новом рейтинге губернаторов

На днях Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представил «Национальный рейтинг губернаторов» за март и апрель 2019 года.

Рейтинг российских губернаторов составлялся путем опроса ученых, политологов и лидеров общественного мнения. Каждый из участников опроса должен был не только представить свое мнение о том или ином губернаторе, но и обосновать его.

ВОШЕЛ В ТОП-20

В верхней части таблицы «Национального рейтинга губернаторов» за март и апрель оказались 25 региональных глав. Их условно можно назвать лидерами рейтинга, которым вряд ли грозит отставка в ближайшее время.

Специалисты проекта «Национальный рейтинг» подчеркнули, что при составлении итоговой таблицы не делали скидку на статус регионального главы – является ли он временно исполняющим обязанности, либо был избран на всенародном голосовании. На наш взгляд, в этом есть и свои минусы, ведь кое-где уже началась предвыборная кампания. А ведь именно в это время губернаторы проявляют наибольшую активность.

Первое место в рейтинге глав российских регионов занял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На вершине таблицы он сменил прошлого лидера – мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник же опустился на вторую строчку рейтинга. Замкнул тройку лидеров губернатор Тюменской области Александр Моор.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в обновленном рейтинге поднялся на две позиции и занял 16 место. При этом составители рейтинга подчеркнули, что за два зимних месяца его рейтинг «продемонстрировал неустойчивость». Каким образом это сказалось на итоговом результате, не совсем ясно, ведь Хабиров улучшил свое положение в «Национальном рейтинге губернаторов».

ОЦЕНКИ СО ЗНАКОМ «МИНУС»

Что касается мнения экспертов о Радии Хабирове, то его деятельность за январь и февраль 2019 года получила, в основном, отрицательные оценки. Участвовавшие в опросе политологи отметили рост волнений жителей башкирского Зауралья из-за экологической катастрофы в Сибае. Свою лепту в окончательную оценку внес и мэр этого города Рустем Афзалов. Как известно, он в прямом эфире радио «Бизнес ФМ» назвал одного из местных жителей «козлом и экскриментом». В результате «шишки» полетели в самого Радия Хабирова.

Мэр Сибая Рустем Афзалов внес свой вклад в рейтинг Хабирова

Ко всему прочему, специалисты назвали неудачным решение врио главы Башкирии баллотироваться на пост от партии «Единая Россия». «Вишенкой на торте» стали и кадровые перестановки в правительстве республики – некоторые политологи отрицательно оценили назначение на ключевые посты «красногорцев». Как известно, на сегодняшний день львиную долю членов команды Хабирова составляют люди, с которыми он работал в бытность мэром неофициальной столицы Подмосковья.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Единственный плюс в работе Радия Хабирова, который отметили все участники опроса – итоги инвестиционного форума в Сочи. Там представители Башкирии смогли «показать товар лицом» и завлечь инвесторов в республику. Одних только соглашений было подписано на сумму свыше 40 млрд рублей. Почему намерения российских и иностранных бизнесменов что-то построить в республике стали таким существенным плюсом для команды главы, остается лишь догадываться. Все мы знаем, что между этими соглашениями и их реализацией есть огромная разница.

Эксперты «Национального рейтинга губернаторов» подчеркнули, что на сегодняшний день Радий Хабиров не испытывает серьезных проблем при общении с местной элитой – все «группировки» уже подстроились под него. К тому же, жители республики по-прежнему сохраняют оптимизм и надежды на позитивные перемены в регионе в связи с его приходом.