Байкеры устроили шоу на открытии мотосезона в Уфе

В Уфе байкеры открыли мотосезон 2019.

Если вы до сих пор считаете, что байкеры это ребята на мотоциклах, которые грабят автомобилистов и постоянно попадают в передряги, то вы глубоко ошибаетесь. По крайней мере уфимских любителей мототехники к таким причислить нельзя. Они уже второй раз в этом году устраивают бесплатный праздник для горожан. И, если в прошлый раз все обошлось масленичными гуляниями и снимками с мотоциклами, то на этот раз байкеры оторвались по полной.

Мотоциклисты выполняли трюки на спортивных мотоциклахФото: Рустем АХУНОВ

Парковку перед памятником Салавату Юлаева превратили в «трюковую» зону, установив два трамплина. На площадке выступали стантрайдеры (выполняют различные трюки на спортивных мотоциклах на асфальте) и мотофристайеры (трюки на кроссовом мотоцикле в полете). Последние вызвали бурю аплодисментов у зрителей.

Зевак на жуткой жаре собралось не меньше тысячи. После каждого успешного упражнения мотоциклисты фотографировались со зрителями.

Иногда казалось, что трюкачи вот-вот разобьютсяФото: Рустем АХУНОВ

В стороне их ждали более «спокойные» собратья. Байкеры приехали поучастсвовать в открытии со всей Башкирии и ближних к республике регионов. Напутствовал на пробег до парка Победы мотоциклистов министр ЖКХ Башкирии Михаил Киреев. Любопытно, что и сам чиновник является членом мотоклуба «Ночные волки».

Мотоциклисты не остались без внимания зрителейФото: Рустем АХУНОВ

- Сегодня мы в честь столетия республики и Дня победы проведем мотопробег до парка Победы с возложением цветов к Вечному огню. Также мотоклубом «Ночные волки» дается официальный старт к открытию мотосезона. Желаю всем бесконечных дорог и, конечно, закончить сезон без травм, - сказал со сцены Киреев.

Также на открытии присутствовал и главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов. Он пожелал байкерам удачи и попросил соблюдать ПДД.

Премьер-министр ехал с флагом БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

После этого мотоциклисты начали собираться в организованные коллоны, которые двинулись в сторону Черниковки. Затем байкеры вернулись обратно на площадь Салавата Юлаева, где начался рок-концерт. Закончится первый день открытия сезона салютом в 22.00. Завтра, 12 мая, президент клуба «Ночные волки» в 17.00 в кинотеатре «Искра» презентует в Уфе фильм «Русский реактор».