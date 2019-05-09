«Я хочу жить, иметь семью и детей»: молодой парень из Башкирии уже много лет борется с раком крови

С виду 24-летний Роман Лапушкин из Стерлитамака ничем не отличается от других своих ровесников, но это только на первый взгляд. А вот родные и друзья парня знают, сколько испытаний пришлось вынести молодому человеку в борьбе со своей смертельно-опасной болезнью. Диагноз острый лимфобластный лейкоз Роману впервые поставили в 2013 году, и уже несколько лет он балансирует между рецидивами и ремиссиями, но каждый раз болезнь возвращается.

МЕСЯЦ ЛЕЧИЛИ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА

В 2013 году Роман исполнил свою давнюю мечту и поступил в Казанский архитектурно-строительный университет на специальность «Администрирование информационных систем». С успехом сдал первую сессию и приехал в родной Стерлитамак на каникулы. Именно тогда парень впервые почувствовал себя плохо.

- Я стал замечать, что постоянно быстро устаю, даже без физических нагрузок. Накатывала слабость и сонливость, поэтому я решил сходить к терапевту, - рассказывает Роман. – Сдал анализ крови, и хотя показатели были неважные, врач решила, что у меня проблемы с желудком. Еще целый месяц я лечился от несуществующей болезни, теряя драгоценное время.

Когда парень сдал повторный анализ крови, терапевт уже забила тревогу и отправила Романа на консультацию к гематологу. Роме сделали пункцию костного мозга и поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз, то есть – рак крови. Парня срочно госпитализировали в Уфу и назначили химиотерапию.

- На тот момент я был слишком молод и не воспринимал серьезно свою болезнь, - вспоминает Роман. – Паники не было, понимал, что надо лечиться. А когда уже осознал, насколько все серьезно, твердо решил бороться за жизнь до конца.

И у Романа это получилось. Уже после первых курсов «химии» врачи поздравили парня с ремиссией. Он снова вернулся к учебе, встречался с друзьями и строил планы на жизнь, но на очередном медицинском осмотре в феврале 2016 года врачи огорошили неприятной новостью: рак снова активизировался. К тому же появилось серьезное осложнение – нейролейкоз (злокачественное поражение нервной системы, затрагивающее спинной и головной мозг). И снова унылые больничные стены, бесконечные химиотерапии, уколы и капельницы – и сработало, парень снова вышел в ремиссию!

«МЕЧТАЮ О ДЕТЯХ И ПОГОНЯТЬ В ФУТБОЛ»

Чтобы снизить риск рецидива, врачи решили провести Роману трансплантацию костного мозга. Чтобы найти подходящего донора, пришлось изрядно постараться, ведь никто из родственников, даже родная сестра, не подошел. Оплатить дорогостоящую операцию тогда парню помог благотворительный фонд «Изгелек». Но уже в сентябре 2017 года случился новый рецидив, который Роман воспринял уже как личный вызов и поклялся себе, что победит болезнь. После высокодозной «химии» в Уфе, в январе 2018 парню повезло оказаться в Санкт-Петербургской клинике, где ему назначили поддерживающее лечение и постоянный контроль на лимфобластами путем поясничных пункций.

Несмотря на частые рецидивы и слабость после бесконечных химиотерапий, Роман даже умудрился окончить университет, а сейчас подрабатывает в такси, поскольку болезнь не позволяет выходить на полный рабочий день.

- А еще я мечтаю о семье, о детях, - признается Роман. – А больше всего мне хочется погонять мяч по футбольному полю, прямо как в былые времена, вот только быстро устаю…

Сейчас Роману необходима очередная поездка в клинику в Санкт-Петербурге, но оплатить перелет и проживание у семьи молодого человека нет возможности. За помощью Роман снова обратился в благотворительный фонд «Изгелек», и тот откликнулся на беду парня. Если вы хотите помочь Роме наконец полностью вылечиться и исполнить все свои заветные мечты, вы можете внести посильную помощь. На личной странице Ромы на сайте благотворительного фонда вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях средств и последние новости о самочувствии этого удивительно светлого и сильного духом парня.