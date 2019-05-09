«Вся в синяках и кровоподтеках»: родственники погибшей 38-летней уфимки переживают, что возможный убийца может избежать наказания

- Помогите нам разобраться в смерти нашей сестры. Мы думаем, что ее убили, и сейчас убийца может избежать ответственности, - с такой просьбой обратились родственники 38-летней уфимки Регины Сафроновой в редакцию «КП-Уфа». Молодая женщина погибла при крайне странных обстоятельствах 3 мая: якобы неудачно упала в бане, ударилась головой и умерла. Вот только родные Регины уверены, к смерти женщины причастен ее 36-летний сожитель Константин. Ведь он и раньше неоднократно избивал избранницу, и в этот раз мог просто забить ее до смерти.

РАДИ ЛЮБВИ ТЕРПЕЛА И ПРОЩАЛА ПОБОИ

Жизнь Регины Сафроновой нельзя назвать простой и радостной. В августе прошлого года женщина похоронила мужа, а также ее лишили родительских прав в отношении двух малолетних сыновей. Родные не скрывают: иногда Регина справлялась с навалившимися жизненными невзгодами с помощью алкоголя, но своих мальчиков очень любила и регулярно навещала их в доме свекрови, где они остались жить.

Вскоре после смерти супруга Регина перебралась из своей квартиры в крохотную комнатку в затонском общежитии, где проживал ее возлюбленный Константин. С мужчиной они были знакомы давно, однажды Регина даже уходила к возлюбленному от мужа, но потом одумалась и вернулась обратно в семью.

- Уж не знаем, что она в нем нашла, - сокрушается двоюродная сестра погибшей. – Кажется, Костя раньше мотал срок, а как освободился – нигде толком не работал и часто напивался до беспамятства. А как выпьет, в зверя превращается. Как он бил Регину – она же вся синяя ходила, нос ей ломал. Но сестра все терпела и прощала, говорила – ради любви все простить можно.

«УВЕРЯЕТ, ЧТО НЕУДАЧНО УПАЛА В БАНЕ»

Что произошло в тот роковой день, 3 мая, родные Сафроновой не знают доподлинно до сих пор. Ведь о смерти родственницы они узнали лишь через три дня, когда Костя с подозрительно печальным и смиренным видом принес им скудные пожитки своей сожительницы.

- Он рассказал, что 3 мая вечером пошли с Региной в баню. Ну, выпили там, а потом сестра якобы неудачно упала с полки и ударилась головой. Костя говорит, что тут же вызвал скорую, но было уже поздно. Регина умерла на месте, - рассказывает Аида Д.

Вот только как потом рассказали родственникам соседи и полиция, приехавшие на место – на теле женщины не было живого места: все синее, покрытое гематомами и кровоподтеками.

- Все лицо у нее было синее, даже скулы ушли, живого места не было, - с содроганием вспоминает родственница.

Родные подозревают, что в тот день Костя сильно повздорил со своей сожительницей и жестоко до смерти ее избил, а потом списал все на несчастный случай.

Сиротами остались двое несовершеннолетних сыновей, которые потеряли мать и отца

- Регина свою квартиру сдавала, вот Костя и пришел туда, чтобы принести ее вещи. Я живу рядом, вышла – а он с мамочкой пришел, стоит весь такой невинный, глаза в сторону отводит. Я как узнала, что сестра умерла, сразу ему в лицо и заявила, мол, это ты ее убил. Костя молчит, а вот мать его с вызовом отвечает: «Это еще доказать надо, вскрытие покажет».

"ОН ЖЕ ДО СИХ ПОР ГУЛЯЕТ НА СВОБОДЕ!"

А вот тут начинается самое интересное. Как уверяют родственники погибшей, несмотря на очевидные следы насильственной смерти вроде гематом и синяков, уголовное дело возбуждать не стали, и сейчас Константин находится на свободе, поскольку в настоящий момент нет никаких доказательств его причастности к смерти Регины. Уже на следующий день мужчина лег в неврологическое отделение больницы, и родные женщины беспокоятся, что он специально это сделал, чтобы в случае чего Костю признали невменяемым. Сейчас, по словам родных, проводится некая экспертиза, результаты которой будут готовы только через 40 дней, и только тогда будет известна истинная причина смерти молодой женщины. Но близкие Сафроновой переживают, что за это время Константин может скрыться, что он может быть причастен к убийству, но не понесет за это никакого наказания.

- Пусть она не была идеальной женой и матерью, но дети ее очень любят. Им очень тяжело и грустно, что больше увидят маму, - вздыхает Аида Д. – У Регины жизнь была не сахар, рано потеряла родителей и мужа, а потом еще с этим <…> связалась, вот он ее и погубил.

«Комсомольская правда-Уфа» в ближайшее время направит в региональный следственный комитет запрос – проводится по факту смерти Регины Сафроновой доследственная проверка. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.