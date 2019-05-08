Что будет с ценами на недвижимость этим летом и осенью

За последние 2-3 года рынок недвижимости в России сделал важный поворот. Словосочетание «обманутые дольщики» уходит в прошлое, новые правила долевого строительства призваны защитить покупателей квартир. Если раньше застройщики продавали квартиры на стадии котлована и на эти деньги строили жилье, то теперь покупатели передают свои средства банку и они хранятся на эскроу-счетах. Застройщик получает деньги у банка и называется это «проектным финансированием».

«Выгодно и безопасно!» скажете вы и будете правы. Но есть и подводные камни. Новые правила могут усложнить жизнь самим застройщикам, а значит они могут поднять цены на жилье. Некоторые аналитики даже называли цифры в районе 20-30%. Правда это или нет? Об этом мы поговорили с представителями государства, банками и застройщиками.

Артем Ковшов, заместитель председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре

Артем Васильевич Ковшов, заместитель председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре:

– Эскроу-счета – это несомненное благо. Рынок изменится в лучшую сторону. Сама идея, задумка возникла из-за большого количества обманутых дольщиков. А почему это происходит? Очень мал процент людей, которые при покупке жилья понимают, что происходит, когда заключается договор долевого участия. А если застройщик предлагает им хорошую скидку, то они бегут покупать квартиру, не вдаваясь в подробности.

С новой системой деньги граждан будут защищены трижды. На недавнем форуме, посвященном недвижимости, многие застройщики, даже те, кто вначале скептически отнесся к нововведениям, поняли, что эта система удобна для всех сторон.

Застройщики либо уже подписали договоры на проектное финансирование, либо находятся в процессе подписания. Крупные банки так же поняли, что процесс должен быть обоюдным и активно работают в этом направлении. А мы, со своей стороны, всячески этому способствуем. Еще одна проблема, которую мы сейчас совместными усилиями должны решить, заключается в том, что у нас, кроме крупных и средних предприятий, есть еще и мелкие. Есть застройщики, которые строят 1500-2000 квадратов. И наша задача сейчас – помочь малым предприятиям, поскольку во многих населенных пунктах республики просто нет спроса на большое количество вводимых квадратных метров жилья.

Поддержка малого бизнеса сейчас в приоритете, поскольку количество людей, работающих в малых строительных предприятиях, вполне соразмерно количеству людей в крупных фирмах, если не больше. Поэтому опасаться, что в связи с новым законом на рынке останется несколько монополистов точно не стоит.

ДОМА БУДУТ РАСТИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Со словами Ковшова согласились и застройщики Башкирии. Компания «Агидель-Инвестстрой» одной из первых перешла к новой системе, и работа идет весьма успешно.

– Хотелось бы отметить, что с осени прошлого года в корне поменялось отношение к строительному комплексу», - говорит Филюс Хамитович Ишбулатов, генеральный директор ООО ИСК «Агидель-Инвестстрой» - Может быть, время пришло, может быть причиной стала смена руководства республики. Проблемы строительного комплекса лежат очень глубоко, но сейчас сильно поменялся общий настрой. И, конечно, началось всё с вопроса обманутых дольщиков. Так дальше продолжаться просто не могло. Обманутые дольщики, к сожалению, существуют, и это большая беда.

Сам Ишбулатов занимается проблемой обманутых дольщиков вот уже много лет. Как депутат Горсовета, Филюс Хамитович неоднократно помогал людям, которых «кинули» застройщики-однодневки.

- Я сейчас занимаюсь обманутыми дольщиками в двух кварталах, - продолжил Филюс Хамитович Ишбулатов. - К одному из проектов, на Грозненской в Уфе, мы уже приступили. Некоторые люди приносят документы, договоры, которые они заключили 14 лет назад. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Целое поколение уже успело вырасти за это время. Конечно, этот вопрос нужно решать. И сейчас появились новые инструменты для его решения, в том числе масштабный инвестиционный проект. И я хочу сказать, что двух одинаковых случаев у обманутых дольщиков нет, каждый их них нужно прорабатывать персонально. С моей точки зрения, неправильным будет решать проблему обманутых дольщиков за счет бюджета, это явно не самый лучший вариант. Бюджетные деньги — это наши с вами налоги. Я уже много лет говорю, что для решения этой проблемы нужен целый аналитический отдел, в который должны войти экономисты и юристы, чьей задачей будет разрешение всех этих головоломок.

Елена Андреева, генеральный директор Федеральной Сети АН «ЭКСПЕРТ»

К счастью, с каждым годом в Уфе становится все меньше обманутых дольщиков. Покупатели доверяют свои деньги надежным и известным компаниям. В том числе таким, как «Агидель-Инвестстрой».

- Еще в сентябре 2018 года мы приняли решение начать работу по эскроу-счетам, - отмечает Ишбулатов. - Процесс был запущен, специалисты банка сработали на «отлично» и в итоге уже через семь месяцев мы благополучно сдадим два дома, благодаря стопроцентной оплате Сбербанка. Эскроу-счета – это дополнительные гарантии не только для дольщиков, но и для подрядчиков. И это особенно полезно для малых городов, где, к сожалению, сейчас принята система взаимозачетов между подрядчиками. А в итоге, получая прямую оплату из банка, подрядчики работают не покладая рук, с небывалым рвением. Мы сократили срок строительства на полгода, это очень внушительная цифра. Так что я со всей ответственностью заявляю, что эскроу-счета – это благо.

Что интересно, глобального повышения цен застройщик не ожидает. По мнению Ишбулатова, возможный рост будет связан вовсе не с переходом на проектное финансирование.

- Если говорить насчет повышения цен, то большого скачка я не ожидаю. Постепенный рост будет, но будет связан совсем не с этим. Это стандартный рост цен, связанный с подорожанием материалов, инфляцией, повышением НДС. Всё это в совокупности приведет к повышению цен, но какого-то катастрофического повышения на 20-30% мы не ожидаем, - заключил руководитель компании.

А вот еще один тренд, которому будут следовать все застройщики – это «дворы без машин» и отказ от парковок на газонах.

- Недавно прошла выставка на ВДНХ, и очень порадовал позитивный настрой, который там царил. Очень радует тренд партнерства с Татарстаном. Мы обмениваемся опытом, в том числе по поводу закрытых дворов, свободных от машин. Мы ездили в Казань, посмотреть на их объекты, они приезжали к нам, чтобы посмотреть на наши проекты. У нас есть один фамильный дом, где жильцы поддержали идею закрытого двора. Туда машины не заезжают вовсе. И вот сейчас, когда наступила теплая погода, во дворе нет ни одной машины, хотя их там можно много уместить, при желании. Зато есть очень много детей на большой детской площадке. Там же и пожилые люди, сидят на скамеечках. Двор должен служить «островком безопасности», что при нынешней урбанизации является очень важной составляющей нашей жизни. Кроме того, в новых домах используется очень много современной электроники: видеонаблюдение, всевозможные датчики. И все эти системы совершенствуются, мы постоянно работаем над этим. Этим опытом мы и обмениваемся с коллегами, - резюмировал Филюс Ишбулатов.

Филюс Ишбулатов, генеральный директор ООО ИСК «Агидель-Инвестстрой»

«ЛЮДИ ХОТЯТ КОМФОРТА И ПОЛУЧАЮТ ЕГО»

Другой крупный застройщик, входящий в первую пятерку по региону, – группа компаний «Первый Трест». На круглом столе в «Комсомолке» ее представляла директор по продажам Адель Сайфуллина, которая рассказала о влиянии новых законов на строительство объектов компании.

- Так как о переходе на проектное финансирование было известно заранее мы, как и многие крупные застройщики, к нему подготовились. На сегодняшний день мы подали документы сразу в два банка с государственной поддержкой Сбербанк и Дом.рф и активно готовимся к запуску новых площадок в соответствии с вступающими в силу поправками. Что касается текущих объектов они будут достроены в рамках старого законодательства, без перехода на эскроу счета. По старой системе расчетов мы заканчиваем такие проекты, как «Уфимский Кремль» литер 22 секции А, Б, В и Е, ЖК «На Успенской» – Никольский дом, ЖК «Биосфера» и «Биосфера Высота». Ну и, конечно же, нашу архитектурную звезду – клубный дом «Соты». 4 из 5 текущих проектов находятся на завершающей стадии и будут сданы уже в этом году.

– Сейчас у всех на слуху тема с парковками, а ваши объекты уже сданные и будущие, все ли они достаточно обеспечены парковочными местами?

- Мы понимаем насколько своё парковочное место важно для комфортного проживания, поэтому проектируем дома с учётом подземных парковок. 90% текущих проектов обеспечены паркингами с возможностью спуска на уровень парковки на лифте прямо с жилого этажа. Каждый день наша компания находится в развитии и вводит удобные новшества, например в литере 22 в ЖК «Уфимский Кремль» предусмотрены парковочные места не только для автомобилей но и для катеров, гидроциклов, квадроциклов и другой мототехники. Что касается новых объектов, уверена, что там условия проживания будут ещё более комфортными и продуманными.

Руководитель группы ипотечного кредитования ПАО Банк «ФК Открытие» Марина Султанова

- Могут ли цены на первичное жильё резко подняться с 1 июля. Или большее влияние будет оказывать сезонный фактор, ведь квартиры как правило дорожают к осени?

- Изменения в законе о долевом строительстве, рост ключевой ставки по ипотеке и увеличение НДС до 20%, скорее всего приведут к удорожанию кв. м. По предварительной оценке аналитиков увеличение цен составит, в районе 12-15%. Недвижимость постоянно растёт в цене и на сегодняшний день говорить о сезонности повышения цен не актуально. Рост цен на недвижимость больше зависит от таких факторов, как степень готовности объекта, увеличение стоимости стройматериалов и ГСМ, увеличение спроса, уменьшение конкуренции на рынке и многих других факторов.

БАНКИ СОГЛАСНЫ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ

– На данный момент у нас есть уже пять застройщиков, среди которых «Агидель-Инвестстрой», которые досрочно перешли на проектное финансирование и еще около 15 заявок находится в работе, - отметил начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Руслан Галин. – Я напомню еще раз, на всякий случай, счет эскроу открывает не застройщик, его открывает сам дольщик, это именной счет, на котором деньги заблокированы, и для застройщика и для самого дольщика. Сама процедура открытия счета длится не более 20 минут. Затем он возвращается к застройщику и подает договор долевого участия на регистрацию. После регистрации документы поступают в банк, и кредитные денежные средства направляются на эскроу-счет. То есть, по сути, для покупателей во всей процедуре добавился только один визит в банк.

Директор по продажам группы компаний "Первый Трест" Адель Сайфуллина

Об удобстве новой системы рассказала и руководитель группы ипотечного кредитования ПАО Банк «ФК Открытие» Марина Султанова:

– У нас уже были сделки с компанией «Агидель-Инвестстрой», потому что они самые первые перешли на новую систему. Мы и, в первую очередь наши клиенты, не почувствовали разницы при переходе к расчетам по эскроу. То есть наш клиент, который берет у нас ипотеку, открывает эскроу-счет в Сбербанке и я, со своей стороны, могу подтвердить, что никаких проблем при перечислении кредитных средств на эскроу-счет в другой банк у нас не возникает. Для клиентов это, в первую очередь, увеличение их защиты и гарантия, что они вовремя получает свое имущество. А мы стараемся, чтобы это было максимально удобно.

начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Руслан Галин

СКАЗАНО

Елена Андреева, генеральный директор Федеральной Сети АН «ЭКСПЕРТ»

– Рост цен уже произошел «благодаря» новостям о том, что цены поднимутся. На самом же деле нужно исходить из спроса. На фоне сообщений во второй половине прошлого года он был очень большим. В этом году, наоборот, спрос более спокойный, поэтому говорить о резком росте цен не приходиться. Будут расти цены за счет инфляции, за счет роста себестоимости материалов, за счет повышения НДС.

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