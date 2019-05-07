«Отключили от ИВЛ, сняли все катетеры»: родители 19-летнего уфимца пожаловались на медиков

Уже две недели родные 19-летнего уфимца Алмаза Джуманазарова не находят себе места: парень в тяжелом состоянии находится в реанимации, и врачи не дают никаких прогнозов. К предварительному диагнозу диабет 1 типа добавились сопутствующие тяжелые осложнения: пневмония, осложненный отит и сепсис. Врачи были вынуждены ввести Алмаза в медикаментозный сон и подключить искусственную вентиляцию легких, но состояние молодого человека ухудшалось с каждым днем. А сегодня обессиленных родственников ожидало новое потрясение: врачи 6-ой больницы заявили, что переводят пациента в 21-ю клинику. Мол, у них нет ЛОР-отделения, где можно было бы заниматься лечением отита.

- Мы были в шоке, растеряны и подавлены, - волнуется родная тетя Алмаза. – У парня сепсис, пневмония. Он всю ночь горел от высокой температуры, врачи сами говорят, что мальчик в тяжелом состоянии – ну зачем нужно было перевозить его прямо сейчас?

Женщина со слезами рассказывает, что, несмотря на все ее уговоры и доводы, Алмаза отключили от ИВЛ, выдернули все катетеры и вывели из медикаментозного сна, после чего одели и сопроводили до реанимобиля.

- Я как зашла в палату, чуть не ахнула: Алмаз в полубессознательном состоянии, а его тормошат, на ноги встать заставляют, чтобы своим ходом до машины шел. А он им так жалобно: «Не могу, сейчас умру», только тогда и оставили в покое.

Врачи решили отключить ИВЛ и снять катетеры, чтобы перевести парня в другую клинику

ПРОВЕЛ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ С ЖАРОМ И СЕПСИСОМ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

Врачи уверяли родственников парня, что в 21 больнице их ждут, что врачи согласовали и госпитализацию, и план лечения. А на деле оказалось, что Алмаза в клинике никто не ждал. Несколько часов парень, больной сепсисом и практически нулевым иммунитетом, провел в коридоре приемного покоя, где его осматривали и брали необходимые анализы, и только потом снова перевели в реанимацию. Возмущенные родные собираются писать жалобу в Минздрав, чтобы им объяснили – компетентно ли поступили медики в данной ситуации, и точно не лучше было бы дождаться улучшения состояния, прежде чем подвергать больного таким нагрузкам.

Напомним, что 19-летнему Алмазу Джуманазарову стало плохо прямо дома в ночь на 24 апреля. Парень подошел к маме и пожаловался на учащенное сердцебиение и плохое самочувствие. Родные вызвали скорую, но уже по дороге в больницу юный уфимец потерял сознание. Врачи еле откачали Алмаза, поместив его на ИВЛ и в медикаментозный сон. Сейчас парень продолжает оставаться в тяжелом состоянии, поэтому родители цепляются за каждую возможность спасти сына и нуждаются в любой консультации. Связаться с тетей Алмаза можно по номеру 8(996)104-88-03.