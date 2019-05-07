«Бил камнем по голове, пока не брызнула кровь»: жителя Башкирии жестоко избил пастух

Неприятная история произошла на днях с 67-летним жителем села Зяк-Ишметово Куюргазинского района Башкирии. Пожилой мужчина-инвалид поссорился с соседом-пастухом из-за потерявшейся коровы, и в ответ разъяренный сельчанин набросился на него с кулаками. Теперь Айдар Хайдаров (имя изменено – ред.) находится на амбулаторном лечении, а его родственники опасаются, что обидчик останется безнаказанным, ведь его сын работает в полиции и активно вмешивается в работу следователей.

«СХВАТИЛ ЗА ГОРЛО И УДАРИЛ ПО ЛИЦУ»

- Этот <…> (зачинщик драки – ред.) живет по соседству с нами, и уже в который раз избивает моего отца, - жалуется дочь потерпевшего Земфира – Мы уж его жалели, не обращались в полицию, чтобы не портить отношения, но в этот раз он перешел все границы!

Конфликт разгорелся 1 мая, когда с выпаса не вернулась домой телка, принадлежащая Айдару. Всю ночь и весь следующий день семья пенсионера по лесам искала корову своими силами, но поиски не увенчались успехом. 3 мая Айдар решил разобраться с 60-летним пастухом, который отвечает за сохранность стада, но тот отреагировал неожиданно бурно.

- Мой отец – инвалид третьей группы, почти глухой, поэтому разговаривает очень громко. В общем, он попросил соседа найти корову и привести ее домой, а тот решил, что на него кричат, и стал задираться, - рассказывает Земфира. – Слез с мотоцикла, схватил папу за горло и сильно ударил его по лицу. Потом подобрал с земли булыжник, пнул отца в грудь, что тот упал на спину, а потом сел на него сверху и принялся его бить. Он бил его камнем по голове, пока не брызнула кровь! Потом встал, несколько раз пнул папу, а потом преспокойно сел на мотоцикл и укатил…

В ДЕЛО ВМЕШАЛИСЬ ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ

Когда обессилевший Айдар зашел домой, родные ахнули от ужаса: лицо и дождевик мужчины были залиты кровью, бровь рассечена, а левый глаз и ухо затянула огромная гематома. Дочь немедленно вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. Пенсионера увезли в больницу, а приехавшие полицейские долго опрашивали домочадцев о пропавшей корове и причинах конфликта. Родные надеялись, что обидчика накажут, но каково же было их удивление, когда на следующий день в дом приехал следователь и заявил, что на пенсионера поступило заявление от… соседа-драчуна. Мол, тот пожаловался, что полуглухой инвалид избил его кнутом за потерянную телку.

- Кнут действительно был забрызган кровью моего отца, поскольку висел у него на шее. В общем, его изъяли как вещественное доказательство – без понятых, и даже не предоставили копию составленного акта! – возмущается дочь избитого пенсионера.

Больше всего родственников Айдара возмутил тот факт, что делом занялся сын обидчика, который работает в полиции. По словам Земфиры, мужчина опрашивал сельчан, брал у них показания, хотя в этот момент даже не находился при исполнении, а просто приехал на выходные навестить родителей.

«НЕУЖЕЛИ ТАК И ВСЕ СОЙДЕТ С РУК?»

Несколько дней полиция разыскивала пропавшую корову, а вот о жестоком избиении пожилого инвалида и вовсе все будто бы забыли. Когда наконец 4 мая после очередных разборок с участковым уставшие Хайдаровы вернулись домой, то возле крыльца столкнулись с соседом-буяном. Тот, как ни в чем не бывало, сообщил, что нашел пропавшую телку – корова действительно отбилась от стада и несколько дней шаталась по лесу, рискуя быть съеденной волками.

- Он даже не извинился – ни за телку, ни, что поднял руку на инвалида. Просто выплюнул сквозь зубы, мол, забирайте свою корову, и уехал. Неужели так и сойдет ему все с рук, и в любой момент сосед снова может избить кого угодно, козыряя своими связями? – задается вопросом дочь Айдара.

Женщина даже написала обращение руководителю региона Радию Хабирову в надежде найти справедливость, но в ответ получила стандартную отписку.

- Мы не вправе вмешиваться в деятельность органов правопорядка. Однако, ситуация неприятная и требует непредвзятой проверки со стороны правоохранительных органов. Рекомендуем вам дождаться окончания проверки и в случае несогласия с результатами - обратиться в органы прокуратуры, - посоветовал дочери пенсионера сотрудник рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей.