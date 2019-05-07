2019-05-07T13:42:13+03:00
Общество

«Плиты мрачного цвета и напоминают могильные»: в Уфе на площади Ленина запустят новый фонтан-часы

Торжественное открытие запланировано на 12 июня, День города
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: Данил ИвлевФото: Данил Ивлев
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В Уфе на центральной городской площади имени Ленина завершается строительство фонтана-часов. Грандиозная стройка началась еще в 2014 году, и вот, наконец, проект готов к запуску. Его торжественное открытие запланировано на 12 июня, когда в башкирской столице будут проходить празднества в честь Дня города.

Сам фонтан выполнен в виде круглой чаши, на которой по кругу располагаются 12 квадратных блоков, образуя циферблат. Струи воды будут различными по высоте, играя роль стрелок на циферблате. Подобных фонтанов в мире всего несколько – например, глядя на московский фонтан, можно определить, какой час в разных частях земного шара. Еще одно похожее сооружение имеется в японском городе Осака – оно представляет собой часы, похожие на электронные, но вместо пикселей у него струйки воды.

"ПРОЕКТ НЕИНТЕРЕСНЫЙ, НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ"

Вот только сами уфимцы грандиозной задумкой не вдохновились, сравнив фонтан-часы с архаичным монументом, который никак не вписывается в современную архитектурную концепцию города.

Фото: Данил Ивлев

Фото: Данил Ивлев

- Проект неинтересный, неоригинальный. Изюминка этого фонтана – часы, которые на деле напоминают массивные гранитные часы из музея КПСС, - возмущается блогер Марат Гареев. – Можно ведь было провести конкурс архитекторов и поставить им задачу: сделать смело и необычно. Ответьте себе честно на вопрос: если просто нарисовать на картине часы, вам будет интересно на нее смотреть? Или все-таки произведение Пикассо вызывает больший интерес? Тут выбор простой: смелость решения либо протухшая номенклатура.

- Плиты мрачноватого цвета, сразу трем людям они напоминают могильные, - подмечает главный редактор «КП-Уфа» Ильдар Ахмадеев. В этом с ним согласны многие уфимцы, которых тоже не устроил слишком траурный вид фонтана. Некоторые возлагают большие надежды на необычную подсветку, которая преобразит конструкцию.

- Когда этот фонтан начали строить, мне представлялось, что это будет что-то необыкновенное, как фонтан в чешском Брно. Фонтан-часы! Так круто и многообещающе звучит! Заранее не критикую, посмотрим, как это будет в деле, - размышляет блогер Лиза Бирюкова.

Осталось дождаться торжественного открытия, чтобы сделать окончательные выводы. Все-таки почти пять лет стройки и бюджет около 50 миллионов рублей не могут вылиться в очередную унылую арт-конструкцию, которые и так заполнили улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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