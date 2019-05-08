Индивидуальное отопление и ливневые стоки: все для комфортной жизни в ЖК «Йондоз»

Лето уже не за горами, а это значит, что скоро начнутся неизбежные дожди и по улицам города побегут мутные потоки воды. Проблема ливневых стоков в Уфе стоит достаточно остро, потому что все мы неоднократно во время сильной непогоды наблюдали затопленные дороги, перепрыгивали через ручьи на светофорах и лавировали между луж на тротуарах. В некоторых дворах вода плещется на внутренних проездах от бордюра до бордюра. Машины занимают свободные места, а пешеходы вынуждены прыгать с одного сухого пятачка на другой. Неровный рельеф Уфы создает дополнительные неудобства для горожан, поскольку в низких местах вода скапливается особенно быстро.

Однако ситуация потихоньку становится лучше, потому что современные городские застройщики стараются учитывать вопрос стока дождевых вод и в новых жилых комплексах такой проблемы уже нет. Совместно с руководством города строители постепенно трансформируют облик Уфы. Город наш меняется в лучшую сторону, времена хрущевок и безликих серых панелек уже ушли, а застройщики все больше внимания уделяют внешнему виду домов, окружающей инфраструктуре и максимальному комфорту жильцов.

Дополнительные ливневые стоки и удобное расположение

Так, например, в новом жилом комплексе «Йондоз» будет создаваться специальная ливневая система для стока воды. Застройщик АО «СЗ ИСК Уфы» хочет, чтобы жильцы не испытывали никаких неудобств ни во дворе, ни на улицах, прилегающих к их домам. А ливневые стоки - это благо не только для тех, кто будет жить в новых жилых зданиях, но и для их гостей, всех прохожих и жителей близлежащих домов. Во дворе, на парковке и вокруг дома они не будут сталкиваться с проблемами луж и прыгать через бегущие ручьи. Создание комфортной среды для проживания - одна из основных задач, которая стоит перед нынешними строителями и городской администрацией, которые совместно прилагают все усилия для ее решения.

Жилой комплекс «Йондоз» находится в Кировском районе Уфы и может похвастаться одновременно удобным расположением у одной из главных транспортных магистралей города (проспектом Салавата Юлаева) и близостью к уфимскому историческому центру. Таким образом, все жители смогут при желании быстро и беспрепятственно выехать из города и одновременно иметь возможность пешком добраться до центральных улиц. Из окон с одной стороны открывается вид на строящуюся мечеть «Ар-Рахим» и реку Белую, а с другой на кафедральный собор Рождества Богородицы. Кроме того, жильцы смогут любоваться панорамой Уфы.

Развитая инфраструктура и разнообразные планировки

Дополнительный плюс покупки квартиры у застройщика, принадлежащего городу - это своевременная сдача всех объектов и гарантия того, что вы въедете в новенькую квартиру в срок, а вокруг дома будет вся нужная инфраструктура. Благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, зонами для отдыха и зелеными насаждениями. На первом этаже домов будут располагаться магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и рестораны.

Квартиры в новых домах «ЖК Йондоз» будут самые разные: к примеру, однокомнатные студии, которые все больше набирают популярность у жителей города. В комплексе будет представлено целых три варианта таких квартир площадью от 23 до 40 квадратных метров. Есть и двухкомнатные квартиры, площадью от 38 до 77 квадратов, и несколько видов трехкомнатных с площадью от 82 до 116 квадратных метров. Так что любой желающий может выбрать подходящую ему планировку и подавать заявку на долевое участие.

Индивидуальная система отопления в каждой квартире

Дома в «Йондозе» возводятся из кирпича. Благодаря такому выбору традиционного строительного материала летом в квартирах будет прохладно, а зимой - тепло. В каждой квартире будет индивидуальный учет энергоресурсов, то есть количество потребляемого тепла будет рассчитываться для каждой квартиры отдельно. В здании будет своя крышная котельная, что является несомненным преимуществом для жильцов, поскольку им не будут грозить ежегодные отключения горячей воды, а включение и выключение отопления будет осуществляться по потребностям жильцов конкретного дома. Больше никаких распахнутых форточек, когда батареи обжигают весной, и никаких лишних цифр в квитанциях. Жители каждой квартиры получают возможность потреблять то количество тепла, которое нужно только им.

Будущие жильцы жилого комплекса «Йондоз» могут быть спокойны за свои квартиры, дома уже почти готовы, и они могут приехать и лично убедиться в том, что все объекты будут сданы в срок и по всем правилам.

АО «СЗ ИСК Уфы» всегда в полном объеме выполняет свои обязательства по возмещению жилплощади жильцам снесенных домов, на месте которых возводятся новые ЖК. Так, при возведении нового жилого комплекса «Йондоз» жителям снесенных домов 19а, 36 и 38 по улице Красноярской, были предоставлены варианты готового жилья либо альтернативных помещений, исходя из рыночной стоимости изымаемой жилплощади.

На правах рекламы