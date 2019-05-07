«Добровольцем воевал на пяти фронтах»: история бойца Великой Отечественной Войны из Уфы

История жизни уфимца Махмута Мухаммадиевича Булатова начинается в 1925 году, когда в маленькой деревне Каргалы Благоварского района Башкирии в многодетной семье на свет появился третий сын. В свои 17 лет Махмут Булатов июне 1943 года оказался в самом пекле военных действий – на Волховском фронте. В годы войны был разведчиком, пулеметчиком, радиоспециалистом. Махмут Булатов является участником обороны и освобождения Ленинграда от фашистской блокады, участвовал в освобождении Прибалтики, Белоруссии и Польши. Герой вернулся домой с многочисленными ранениями, а за боевые и трудовые заслуги получил более 40 наград, включая ордены «Славы», «Отечественной войны» 3 степени, медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За мужество». С женой Таисией Семеновной они живут душа в душу уже больше полвека. Супруги вырастили троих детей и воспитывают внуков и правнуков.

ЕГО ПЕРЕЕХАЛ НЕМЕЦКИЙ ТАНК

- 17 января 1945 года при освобождении Варшавы я угодил под танк. Моему отделению дали задание - уничтожить пулемет, расположенный в двухэтажном кирпичном доме на перекрестке. Но путь преграждал немецкий «Тигр». По правилам я должен был «пропустить через себя» танк и, как учили, вслед ему бросить танковую гранату. На деле получилось все иначе.

Только вышел я из-за угла, «Тигр» дал очередь из пулемета и пополз на меня. Я заметался в поисках убежища. Сбоку оказалась неглубокая траншея, пришлось упасть на нее. Танк на меня наехал, посыпалась мерзлая земля, и я услышал хруст собственных костей. Искры в глазах...и все!

Очнулся я только через неделю в гипсовом корсете с переломанной ключицей и смещением шейных позвонков в Ленинградском военном госпитале. Повезло, что граната не взорвалась - не успел снять чеку. Мои косточки собирали в нескольких ленинградских госпиталях, и к весне 1945 года я опять был в строю. А дальше была Советско-Японская война, - рассказывает герой «Волонтерам Победы».

Поначалу Булатова «забраковали» - не брали на фронт из-за маленького роста, он был всего 149 сантиметров. Бойцу было очень обидно, ведь в то время считалось, что тот, кто не служил в армии, тот не мужчина.

ТАК И ПРОЛЕЖАЛИ ТРИ НЕДЕЛИ В СНЕГУ

В итоге Махмут Мухаммадиевич все же оказался в числе призывников. Он прошел курс молодого бойца, а затем школу младших командиров в городе Кувандык Оренбургской области. Он всегда сам просился под пули. Так 17-летний сержант Булатов в июне 1943 года оказался в самом пекле военных действий – на Волховском фронте. Во время войны потерял много боевых товарищей, сам чуть не погиб.

7 октября 1943-го года была тяжелая битва, группа прикрытия вернулась с потерями. Ногу Булатова ранил осколок гранаты, так он попал в армейский госпиталь, где ему исполнилось 18 лет, лишь в декабре он вернулся к своим.

- Противник стоял рядом, каждый день обстрелы, поэтому вставать было нельзя – только ползти. Так и пролежали мы три недели на снегу. Кормили нас раз в сутки, ели и спали по очереди. Через три недели пришла смена. Я отполз, встаю – а ноги не слушаются: промерзли, мышцы атрофировались. В медсанчасть доставили на плащ-палатке, полтора месяца лечился в госпитале. Одну ногу хотели ампутировать, но обошлось, - рассказывает Махмут Булатов.

Война продолжалась, враг ожесточенно сопротивлялся. Булатов снова был ранен, а когда выздоровел, участвовал в боях по освобождению Эстонии, Латвии, Беларуси, Польши, где получил очередное ранение.

Вернувшись на родину, фронтовик получил аттестат о среднем образовании, находясь в постели. Благодаря физкультуре, поднялся, устроился электриком в цех. Потом окончил курсы мастеров КИП, автодорожный техникум, юридический институт.

- Конечно же, в этом помогла фронтовая закалка, - говорит ветеран. – В передышках между боями все мы мечтали о мире. И уж если судьба меня хранила, решил прожить свою жизнь красиво и светло, помогая людям.

Сегодня несмотря на боевые ранения и проблемы со здоровьем Махмут Мухаммадиевич продолжает принимать участие в ветеранском движении Уфы.