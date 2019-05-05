2019-05-05T21:36:29+03:00
Происшествия

Аэропорт Уфы должны были назвать тем же именем, что и сгоревший в Москве самолет

Совершивший жесткую посадку Sukhoy Superjet был назван в честь башкирского поэта Мустая Карима
Андрей ПЕТРОВ
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Самолет в аэропорту УфыСамолет в аэропорту Уфы
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Сегодня около 18:30 в аэропорту Шереметьево жесткую посадку совершил самолет Sukhoy Superjet 100 компании «Аэрофлот». По предварительной версии, в борт, следовавший из Москвы в Мурманск, попала молния, после чего пилоты приняли решение вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку. В момент приземления элементы шасси пробили баки, из-за чего самолет загорелся.

На момент публикации статьи известно о 13 погибших и 11 пострадавших.

Рейс SU1492 выполнялся бортом RA-89098. Воздушное судно носило имя башкирского поэта Мустая Карима. В 2019 году Башкортостан отмечает 100-летний юбилей со дня рождения популярного в республике автора. Его именем будет назван международный аэропорт Уфы, а в прошлом году его имя было присвоено самолету компании «Аэрофлот».

Вокруг имени Карима в прошлом году разразился скандал, частично связанный с авиацией. Когда по всей стране проводилось голосование за новые имена аэропортов, в Уфе долгое время лидировал знаменитый советский летчик Муса Гареев. Но незадолго до завершения конкурса в местных СМИ появилась статья, в которой дважды героя Советского союза буквально обвинили в том, что он причастен к авиакатастрофе. Официально эту версию никто не подтвердил, а сын Гареева подал на журналистов в суд.

Одновременно с этим в голосовании на сайте резко вырвался вперед Мустай Карим, в честь которого теперь и будет названа воздушная гавань башкирской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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