Состояние 19-летнего парня из Уфы вновь ухудшилось: врачи пытаются спасти ему жизнь

Родственники 19-летнего Алмаза Джуманазарова из Уфы уже более десяти дней живут словно в аду. Они по очереди дежурят в больнице №6 и постоянно пытают врачей, вымаливая у них хоть какую-нибудь информацию. Медики отвечают сухо. Оно и понятно, состояние молодого парня сейчас крайне тяжелое, а организм не дает никакой ответной реакции на лечение.

Алмаз введен в сон. Несколько дней назад был небольшой просвет в его состоянии, он даже разговаривал с медсестрами, пытался улыбаться, шутил, но все резко оборвалось перед майскими праздниками. Теперь вот уже который день практически постоянно становится известно о новой напасти: отит, пневмония, а теперь еще и сепсис. После последнего родственники уже совсем в отчаянии:

- Мы не знаем, что делать, - в слезах рассказывает тетя парня. – Врачи делают все возможное, постоянно проводят консилиумы, тут уже почти вся Уфа подключилась, всех подтянули, но результата нет и нет. Уже 12 дней без динамики. Они делают все возможное, спасибо им огромное, только вот и сами уже признают, что не могут справиться – раньше с такой ситуацией не сталкивались.

Проблема усугубляется тем, что Алмаз сильно запустил свой диабет. Это признают и сами родственники.

Фото: соцсети

- В последнее время у него действительно хватало проблем, - продолжает тетя. – Дома была тяжелая ситуация, да и сам он не особо думал о своем здоровье. Наверняка запустил, но сейчас ведь это уже не важно. Нужно спасать мальчика любыми способами. Сколько можно ждать ответной реакции организма? У него ведь уже начался сепсис. Мы просим всех неравнодушных, кто нам может чем-нибудь помочь, пожалуйста, откликнетесь. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой и знает хороших врачей из других городов, да или просто может нам что-то посоветовать в такой критической ситуации. Если есть любая информация, которая нам может помочь, свяжитесь. Нужно спасти нашего мальчика!

Напомним, что 19-летнему Алмазу Джуманазарову стало плохо прямо дома. Он подошел к маме и сообщил ей о своем самочувствии. Скорая помощь доставила парня в больницу, он был еще в сознании, но затем состояние начало резко ухудшаться. Врачи ввели его в сон. До сих пор никакой положительной динамики в состоянии Алмаза нет.

Родственники готовы пойти на все, чтобы спасти парня, даже решатся на перевозку ребенка в другую больницу или город. Никакая консультация точно не будет лишней. Связаться с тетей можно по телефону: 89961048803

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