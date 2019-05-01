В Уфе песнями и плясками открыли сезон фонтанов

В первый день мая в Уфе традиционно открыли все основные городские фонтаны.

Первое мая для уфимцев это не только День международной солидарности трудящихся. По уже сложившейся традиции в этот день запускают все столичные фонтаны, которые будут развлекать жителей и гостей города все лето.

На площади у памятника Салавату Юлаеву было много детейФото: Рустем АХУНОВ

Пожалуй, самым главным столичным фонтаном можно назвать композицию в Театральном сквере на улице Ленина. Она же является и самой молодой - фонтан «7 девушек» построили в 2015 году. Свое название он получил в честь древней башкирской легенде о молодых женщинах, выбравших смерть вместо жизни с своими похитителями. Фонтан открыли выступлением народных артистов, изображавших тех самых девушек. После официальной части церемонии гостей сквера начали развлекать песнями.

Ребята с радостью носятся у фонтановФото: Рустем АХУНОВ

Еще один фонтан сегодня открыли на площади перед памятником Салавату Юлаеву. Здесь также устроили концерт, на котором выступали дети.

Помимо этого, сегодня начали работать фонтаны в парке «Первомайский» и в сквере рядом со дворцом «Орион» в Демском районе.

Легенда о 7 башкирских девушках имеет грустный конецФото: Рустем АХУНОВ

КСТАТИ

Всего в Уфе более 20 водных конструкций, которые можно назвать фонтанами. Работают они в зависимости от степени «загруженности» гостями. Обычно это время разнится до 9 утра до 12 часов вечера.

Есть в Уфе и собственные фонтаны-долгострои. Например, сооружение на площади Ленина, прямо перед окнами городской администрации. Строить «часовой» фонтан начали еще в 2014 году, но по тем или иным причинам процесс останавливался. В этом году мэрия Уфы обещает открыть фонтан ко Дню города – 12 июня.

Гостям сквера танец понравилсяФото: Рустем АХУНОВ

Также остается неопределенной судьба фонтана «Танцующие журавли» у городского Дворца культуры в конце проспекта Октября. Построенный в 70-х годах прошлого века фонтан перестал работать в 2009 году. Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию с фонтаном «памятником человеческому разгильдяйству». В конце апреля 2019 года рабочие начали активно ремонтировать фонтан. Планируется, что включат его ближе к концу осени.