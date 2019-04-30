Болтать ногами над облаками: едем из Уфы на Айгир за самыми красивыми рассветами

Подъем ни свет, ни заря, три часа на машине до Инзера или пять на электричке, ожидание «кукушки» (поезд Уфа-Белорецк) с огромным тяжелым рюкзаком за спиной. Затем пятикилометровый марш-бросок по железнодорожной насыпи, подъем в горы, установка палатки, приготовление пищи на костре, нереальная усталость в конце дня. А ведь еще и обратный путь предстоит… Как-то не очень похоже на отдых, хотя есть те люди, которые предпочитают проводить время именно так.

- Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, - пел еще Владимир Высоцкий.

Айгир называют местом, где можно пить кофе, сваренный на костре, болтая ногами над облаками. Отсюда можно увидеть один из самых красивых рассветов в жизни. «Комсомолка» подскажет, как добраться до столь прекрасного места, что нужно взять с собой и что посмотреть.

Айгир — это небольшой посёлок в горах Южного Урала. Он находится в 20 км от деревни Инзер на реке Малый Инзер. Отсюда открывается вид на вершину Малый Ямантау, а главная «изюминка» — знаменитая скалистая вершина хребта Караташ, что в переводе означает «Черный камень».

В гору нужно идти примерно 750 метров. Гора крутая, а на середине пути и вовсе начинается курумник – крупные камни, вросшие в землю. Местами начинающимтуристам приходится вставать на четвереньки, держаться за мокрые камни, чтобы не упасть.

Подъем на гору с тяжелыми рюкзаками занимает порядка двух часов, без груза – быстрее.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Те, кто едет на Айгир, обязательно должны увидеть своими глазами Борисовы печи. Это поляна, история которой уходит корнями в 18 век. Тогда на Урале построили сталеплавильные заводы, и для их работы нужен был древесный уголь. Целые семьи уходили в горы, чтобы добывать его. Образованные хутора называли по фамилии добытчиков. До наших дней сохранились несколько печей, которые носят название Борисовы печи. Сейчас там никто не живет, но туристы используют эти домики как стоянку.

На Айгир едут за самыми красивыми рассветамиФото: Эльвина АПАРИНА

Если перейти Малый Инзер, то можно напиться холодной целебной водицы из источника. Местные жители считают воду источников полезной водой Айгира и лечат ею почки. В настоящее время к домам приюта Айгир подведено водоснабжение из пробуренных артезианских скважин.

Пик Уфа — высшая точка хребта Караташ. По сравнению со своей северной оконечностью — Зубами Шурале — эта вершина практически неизвестна среди туристов. Именно поэтому она идеально подходит для того, чтобы разнообразить поездки на любимый Айгир и взглянуть на него в прямом смысле с другой стороны.

Слева от Караташа можно видеть конец небольшого хребта, который в народе называют Черничной горой. В хорошую погоду вид на хребет Караташ оттуда потрясает своим великолепием. Там растет черника, целебные свойства которой трудно переоценить. На горе расположен сосновый бор. Туристы любят останавливаться тут, поскольку нет комаров, и вид замечательный.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Остановиться можно в приюте Айгир. Находится он в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Айгир. Размещение в приюте по типу хостела в двух домах, места здесь хватит 80-ти людям. Также можно встать на оборудованной территории базы со своими палатками.

Готовить можно самостоятельно или питаться в столовой. На территории приюта есть мангальные зоны. Туалет и вода есть в каждом доме, а также на улице, присутствуют душевые кабины и баня. Можно заказать услуги проводника на Зубы Шурале, пик Уфа, Борисовы печи. Стоимость ночевки в общем номере стоит 700 рублей. Приятная новость – сюда впускают даже с крупными собаками за отдельную плату.

Но самая романтика все-таки на вершине. Настоящие туристы разбивают там лагерь и ночуют там, чтобы проснуться по будильнику в пять утра, заварить чай или сварить кофе, сесть на краю обрыва, свесить ноги и любоваться рассветом.

Заядлые туристы разбивают лагерь на вершинеФото: Эльвина АПАРИНА

С водой на вершине Айгира большие проблемы. Пересох родник, из которого пили воду. Так что, несите воду по возможности больше.

Одевайтесь по погоде. Обязательно возьмите с собой дождевики, пусть они будут под рукой, второй комплект одежды и вторую пару обуви. Здесь можно промокнуть на подъеме, потому что погода постоянно меняется.

Не забудьте маленький топорик, ножи, посуду. Дрова можно найти в лесах на вершине, не нужно тащить их с собой. Берите чайник, котелки, половник, решетку для мангала.

Из продуктов несите по минимуму. Очень тяжело подниматься с тяжёлым рюкзаком, тем более, если это ваш первый поход.

Примерный набор продуктов на шесть человек: купаты, хлеб и лаваш, кетчуп и майонез, лапша быстрого приготовления, печенье, чай, кофе, колбаса и сыр, макароны, три банки тушёнки, овощи - помидоры, огурцы и лук, картошка. В лесах Айгира также можно собрать грибов.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Если вы на машине, то нужно доехать до Инзера, припарковаться на железнодорожном вокзале, затем сесть на «кукушку» в 9-02 (расписание лучше проверить заранее, может меняться), едем полчаса и доезжаем до станции Айгир.

Отсюда идём прямо, доходим до памятника погибшему туристу и начинаем подниматься.

Если вы едете на электричке Уфа-Белорецк, то она отчаливает рано утром (расписание лучше уточнить) из железнодорожного вокзала. Затем слезаем на Инзере и пересаживаемся на «кукушку».