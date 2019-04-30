«Стыдно, а куда деваться?»: как работают и сколько зарабатывают уфимские попрошайки

Сегодня попрошаек в Уфе можно увидеть везде и каждый день: стоя в пробке на одной из главных улиц, у магазинов, на остановках, в подземных переходах и возле них. Среди просящих можно выделить часто встречающиеся категории: инвалиды, в том числе глухонемые, ветераны афганских и чеченских войн, священники, которые в одиночку строят храм, матери, собирающие на лечение больному ребенку и пожилые люди, чьей пенсии хватает лишь на оплату коммунальных услуг.

Каждый рассказывает свою историю – правда это или нет, сейчас и не узнаешь. «Комсомолка» вышла на улицы Уфы, чтобы пообщаться с людьми, которые сидят с протянутой рукой.

ПЛАТЯТ ЗА МЕСТО?

Это баба Наталья. Верите или нет, но ей 93 года. Из них последние два года она приходит на это место возле перехода на остановке «Универмаг Уфа» каждый день и зарабатывает себе на жизнь после смерти мужа.

Молодой человек забрал у бабушки несколько купюрФото: Рустем АХУНОВ

Перед тем как подойти наблюдаем за ней со стороны. Вот подходит к ней парень лет 25-ти, не старше, и что-то шепчет на ухо. Бабушка открывает свой потертый от времени затасканный пакет, достает несколько купюр и отдает ему. Тот снова что-то шепчет ей, а потом исчезает.

Убедившись, что он ушел, тихонечко подходим к ней и присаживаемся рядом.

- Здравствуйте. Бабушка, что же с вами? Что подтолкнуло вас на такое? - спрашиваем аккуратно, чтобы не спугнуть. В ответ милая улыбка старушки и совсем грустные глаза.

Пенсионерка начинает рассказывать, что два года назад у нее умер муж, ветеран войны. С ним они вырастили двоих детей – один парализован, у другого – рак. О внуках говорить не стала, либо их нет, либо им она не нужна. Внезапно, вспомнив мужа, она начинает плакать, сжимая в своей руке мою руку.

- Покинул он меня, ушел на тот свет. Ох, как мы любили друг друга. За всю жизнь ни одного плохого слова от него в свой адрес не услышала. А теперь я одна, денег не хватает, стыдно, а куда деваться? Так и сижу, - говорит бабушка.

- Мне показалось, или парень взял у вас денег?

- Дочка, ты что, нет-нет! Глупости какие. Он мне их дал, - отмахивается женщина.

- Да как же дал, - настаиваем мы. – Я ведь сама видела, как вы из пакета достали купюры и дали ему.

- Нет, показалось тебе, моя хорошая, - продолжает женщина, принимая от проходящей мимо женщины 200-рублевую купюру, а потом переводит тему разговора.

Наталья рассказывает, как в 15 лет уже работала в поле, когда война пришла, как потом встретила любимого, и всю жизнь с ним прожила. Не думала она, что в столь глубокой старости будет просить милостыню. Снова возвращаясь к этим разговорам, рассказывает, что люди в Уфе добрые и, если бы не они, «давно бы умерла от голода».

По всей видимости, тот молодой человек собирает «дань» с местных попрошаек за место, так и бабушка отдала ему около 400-500 рублей, а признаться в этом побоялась.

«ПЕНСИЯ МАЛЕНЬКАЯ, НЕ МОГУ ТАК ЖИТЬ»

Уфа растянута на десятки километров, и серьезные пробки на проблемных участках уже давно стали привычным явлением. Этим активно пользуются местные попрошайки.

Владимир обитает у этого перекрестка уже не первый годФото: Рустем АХУНОВ

Практически каждый коренной уфимец знает, что рядом с остановкой «Спортивная» можно встретить этого пожилого мужчину-инвалида. Назовем его Владимиром. У него нет ног. Передвигаясь на протезах, Владимир ловко лавирует между автомобилями на въезде к проспекту Октября. «Работает» он тут и зимой, и летом. Поймать его на тротуаре невозможно. Пришлось нам разговаривать с мужчиной прямо посреди проезжей части – мимо пролетающих на «зеленый» автомобилистов. Наш герой оказался немногословен.

- Ну а куда мне деваться? Я ноги потерял – попал под поезд. Сейчас я получаю от государства пенсию в 9 300 рублей. Разве этого хватит на жизнь? Вот поэтому и приходится тут стоять. Не надо думать, что я бомж. Живу я тут рядом, в общежитии. Родных нет, и забочусь я о себе сам, - объяснил инвалид.

Коляска ждет своего владельца прямо посреди улицыФото: Рустем АХУНОВ

На вопрос о бандитской «крыше» и мафии попрошаек Владимир ответил однозначно.

- Нет! Я никогда таких не видел. Все, что мне дают тут – оставляю себе. Иногда меня забирают в полицию на пару часов. Но там ничего плохого не делают – не бьют, деньги не отнимают. Просто держат некоторое время, а потом отпускают.

Разумеется, что отвечать конкретный вопрос о «заработке» мужчина не стал. Но по нашим наблюдениям, за полчаса «прогулок» у машин он получил от водителей и пассажиров не менее 500 рублей. Особенной щедростью к попрошайкам выделяются владельцы иномарок. Перед нашим уходом мужчина из «Ауди» протянул Владимиру новенький «Севастополь» - купюру в 200 рублей. Считайте сами, сколько попрошайка получает за полный «рабочий день» с 9 утра до 9 вечера.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВО

Следом отправляемся еще к одному популярному месту у столичных попрошаек – переходу на проспекте Октября рядом с торговым центром «Семья». Здесь на спуске вниз сидят две женщины, называющие себя инвалидами, которым нужны деньги на лекарства. Разговор с ними не задался с самого начала. Никакой конкретики по поводу лекарств женщины назвать не смогли. Нужны им деньги, и точка!

Увидев камеру, они и вовсе начали ругаться словами, которые в газетах писать запрещает закон.

- Молодец, снял нас. Герой. Пошел отсюда, - кричит пожилая женщина, спешно убирая табличку с просьбой о помощи и пряча лицо.

Свои лица такие люди предпочитают прятатьФото: Рустем АХУНОВ

Возможно, что этим людям действительно нужна помощь, но их поведение говорит об обратном. Еще одну женщину, просящую милостыню удалось встретить в подземном переходе на остановке «Центральный рынок». По словам местных, здесь она сидит несколько лет. Поговорить с ней также не удалось. На все вопросы она отвечала бормотанием, похожим на молитву.

А ЧТО С ЗАКОНОМ?

Технически, попрошайки никак не нарушают Уголовный кодекс нашей страны. Уголовное наказание грозит лишь тем, что вовлекает в это занятие малолетних. Попрошайку можно привлечь к административной ответственности за хулиганство (нарушение общественного порядка – прим. ред.), но для этого нужно серьезно постараться – доказать, что нарушение действительно было. Также в башкирском Кодексе об административных нарушениях есть статья «Приставание к гражданам». Она как раз и подразумевает ответственность за гадание, попрошайничество, навязывание религиозных убеждений или покупки товаров. Штраф здесь мизерный – от 500 до 1000 рублей. Исходя из дневного размера «заработка» попрошаек, на этот штраф они могут насобирать за пару часов.

Эта девушку можно увидеть в переходе каждый деньФото: Рустем АХУНОВ

Ну и в конце концов, можете ли вы представить, как стражи порядка выписывают протокол 90-летней бабушке, сидящей в подземном переходе? Вот и мы не можем.

Если попрошайки на улицах мирно сидят и никому не мешают, то те, кто ходит в пробках между рядами, создают аварийную обстановку. Они легко могут угодить под колеса автомобиля, который перестраивается, мотоцикла, который едет между рядами или трагически погибнуть, оказавшись в слепой зоне грузовика. Но это их не останавливает – безногие калеки ходят по проезжей части как у себя дома.

На них можно пожаловаться в Госавтоинспекцию по телефону, позвонив в дежурную часть или сообщив о нарушении патрулю лично. Инспекторы обычно оперативно реагируют на это и «разгоняют» попрошаек. Но уже через некоторое время они снова возвращаются на свои рыбные места.

КАК Я МОГУ ПОМОЧЬ?

Помогать нуждающимся – дело полезное. Но совершать это нужно с умом. В Уфе работают десятки благотворительных фондов разной направленности. Одни собирают помощь детям, другие инвалидам, а третьи ухаживают за пенсионерами. Информацию о них можно легко найти в интернете.

Отправить нужную сумму можно прямо с сайта – используя банковскую карту. Для удобства, фонды даже позволяют гражданам использовать функцию автоплатежа – указанная вами сумма может автоматически списываться с вашего счета через указанный период времени. Самые известные уфимские фонды - «Изгелек», «Мархамат», «Наши Дети» и «Потерь нет».

Но здесь нужно уметь отличать жуликов от настоящих благотворительных организаций. Обманщики могут запросто мимикрировать под честных людей. Запомните, что деятельность мошенников всегда окутана пеленой таинственности. Эти простые советы помогут вам распознать лжецов в интернете:

1. Мошенники не публикуют финансовую отчетность;

2. «Фонды» не указывают номера счетов, ограничиваясь номером сотового телефона (это может не относиться к призывам помочь отдельному лицу);

3. Жулики никогда не сотрудничают со СМИ, им не нужно лишнее внимание.

Также в Уфе есть государственная организация, которая помогает бездомным. Специалисты республиканского центра помощи лицам без определенного места жительства предоставляют бродягам ночлежку, еду и юридическую помощь. Узнать, как вы можете помочь уфимским бездомным можно по телефону 287-26-66.