День Победы 9 мая 2019 года в Уфе: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

74-ую годовщину Победы в Уфе отметят масштабными гуляниями. В столице Башкирии пройдет Парад Победы, Бессмертный полк, выставка военной техники, концерты в разных частях города. Все эти мероприятия проведут с целью напомнить всем гражданам о том, какими жестокими могут быть военные времена, а также для демонстрации того, как сильно мы все ценим подвиги доблестных солдат, давших отпор фашистским агрессорам.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Старт торжественным мероприятиям 8 мая будет дан в парке Победы, где руководство республики возложит цветы и венки к памятнику Героям Советского Союза Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову.

На проспекте Октября в 10 часов начнется торжественное прохождение воинских частей уфимского гарнизона и курсантов учебных заведений республики. В последний раз такая демонстрация была организована четыре года назад, когда по главной улице Уфы прошли более 1400 военнослужащих, будущих солдат и офицеров. 5 и 7 мая уже прошли генеральные репетиции парада Победы, за которыми мог понаблюдать любой желающий.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Народное шествие «Бессмертный полк» начнется в 11:00. Участники движения соберутся на проспекте Октября пересечение с улицей 50 лет СССР. Здесь же начнется формирование колонны и добровольцы организации «Волонтеры Победы» будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки желающим.

В День Победы в период проведения парада Победы и акции «Бессмертного полка» с 9.00 до 13.00 проезд временно ограничат по проспекту Октября на участке от улицы имени города Галле до улицы Шота Руставели.

К акции «Бессмертный полк» Уфа присоединяется шестой год подряд. С каждым годом количество его участников увеличивается. Так, в 2018 году в колонне памяти прошли около 80 тысяч человек. В текущем году ожидается участие порядка 100 тысяч человек.

К акции может присоединиться любой человек, для этого нужно просто принести с собой фотографию родственника – участника Великой Отечественной войны. Предварительная регистрация не требуется.

Для самостоятельного изготовления штендера вам понадобятся: фото, рамка (можно купить или самим изготовить из пластика), водоустойчивый клей, крепление и труба.

В первую очередь, необходимо увеличить, отретушировать и распечатать фото для штендера. Затем нужно наклеить фото на пластик или картон, а потом приклеить защелки для сантехнической трубы. Когда же клей высохнет, трубу нужно лишь поместить в крепления.

Если штендер бумажный, портрет лучше поместить в непромокаемый файл: это надежно защитит его от дождя и ветра.

КОНЦЕРТЫ И ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

В 12.30 в Уфе начнутся праздничные концерты, конкурсы, спортивно-массовые мероприятия. Планируется, что во время торжественного прохождения войск на центральную городскую площадь будут выведены 16 единиц техники и 16 – ретро-автомобили. Обязательно будет бронетранспортер и всеми любимая солдатская каша из полевой кухни.

Полевая кухня для ветеранов, тружеников тыла также будет организована в 13:30 на площади ДК «Моторостроитель». Здесь же в это же время начнется праздничная концертная программа «Салют Победы». Праздничная концертная программа «Песни, с которыми мы победили» ожидается в 16 часов в парке «Первомайский».

Концерты также ожидаются на площади имени Ленина, в парке Гафури, в парке имени Якутова, на Телецентре.

Кульминацией праздника станет праздничный фейерверк, который запустят в 22 часа на площади имени Ленина.