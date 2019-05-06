Футбольная «Уфа» спаслась от поражения на последней секунде матча с «Крыльями Советов»

В минувшее воскресенье завершился 27-й тур Чемпионата России по футболу. Футбольная «Уфа» сыграла на выезде с соседями по дну турнирной таблицы – самарскими «Крыльями Советов». Перед началом матча обе команды находились в зоне стыков, и для того, чтобы выбраться оттуда, и хозяевам, и гостям нужна была только победа. Ближе к трем очкам были самарские футболисты, но в самый последний момент фортуна от них отвернулась.

Несмотря на турнирное положение обеих команд, к очной встрече самарцы с уфимцами подошли в разной форме. В составе «Крыльев» отсутствовал ряд ключевых игроков из-за эпидемии травм. Не вышли на поле Шейдаев, Рабиу, Ананидзе и Канунников. В свою очередь, «горожане» после разгрома «Урала» в прошлом туре, наконец, преодолели важную психологическую отметку в четыре забитых мяча за один матч. Отдельно стоит отметить, что игра проходила в день рождения самарского клуба – «Крыльям Советов» исполнилось 77 лет. Соответственно, проблем с мотивацией ни у хозяев, ни у гостей не было.

Гонимые родными трибунами подопечные МиодрагаБожовича очень хотели подарить болельщикам победу. Уже 12-й минуте Артем Тимофеев дальним ударом не оставил шансов голкиперу «Уфы» Александру Беленову – 1:0.

После пропущенного гола уфимские футболисты немного растерялись, но матч удалось спасти. На 67-й минуте игры Вадим Евсеев заменил, казалось бы, незаменимого Слая на Оливье Тилля и не прогадал. Именно люксембуржец навесил мяч в штрафную на Никитина, который отдал его ИонуцуНеделчару. Румынский защитник «Уфы» в одно касание переправил мяч в сетку и спас команду от поражения. Произошло это на последних секундах третьей добавленной минуты. Итог – 1:1.

Избежав поражения от соседа по турнирной таблице «горожане» так и не смогли приблизиться к выходу из зоны стыковых матчей. Ничья «Уфы» с «Крыльями» сыграла на руку разве что московскому «Динамо», которое пока железно сохраняет прописку в РПЛ.