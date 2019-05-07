2019-05-06T14:12:49+03:00
Общество

В День Победы в Башкирии ожидается дождь и летняя жара

Синоптики рассказали о прогнозах на оставшиеся майские праздники
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Очередные длинные выходные в регионе будут солнечнымиОчередные длинные выходные в регионе будут солнечнымиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жителей Башкирии вновь ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Нерабочими и праздничными объявлены дни с 9 по 12 мая включительно. По традиции многие жители республики вновь выбираются на природу или отправляются в походы. Если учесть, что первомайские праздники из-за погоды не очень удались, то желающих отправиться за город на этот раз будет значительно больше. Благо, синоптики обещают солнечные и жаркие деньки.

Единственный дождливый день на вторые майские праздники ожидается 9 мая. В День Победы метеорологи прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Правда, днем воздух прогреется до +23 градусов. Проблем с отдыхом жителям Башкирии может добавить ветер, чьи порывы могут достигать до 8 метров в секунду. По-летнему теплыми станут и ночи. Например, в ночь на 10 мая ожидается от +17 до +13 градусов.

В Уфе 10 мая прогнозируется ясная и теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12. Синоптики обещают в этот день северо-восточный ветер до 9 метров в секунду. Не стоит забывать, что вплоть до 12 мая в Башкирии действует особый противопожарный режим, из-за которого разводить костры в лесах и вблизи домов запрещено. Нарушителям может грозить серьезный штраф.

В субботу, 11 мая, в Башкирии также ожидается солнечная и теплая погода. Днем жители республики почувствуют приближение лета – столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов Цельсия. В ночь на воскресенье воздух прогреется до +15, +16. Сильный ветер также сохранится, порывы будут достигать 10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 мая, в республику придет настоящая жара. Температура воздуха днем составит +30 градусов, а в темное время суток ожидается +16. Выходной день может испортить только южный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
В Уфе прекращены поиски пропавшей 13-летней девочки
В Стерлитамаке мужчина жестоко избил свою супругу за укоры
Трехлетняя уфимка в автобусе упала лицом вниз на торчащие из пола болты
Завтра в Уфе частично перекроют улицу Комарова
В Башкирии в городском парке неадекватная женщина напала на детей
В Башкирии дом, в котором сгорели женщина и двое детей, поджег мужчина из-за обиды
«Зато дышат свежим воздухом»: в Уфе прохожие засняли маленьких детей, сидящих за оконной решеткой
«Забрал телефон и приказал сделать ему приятное»: 18-летний стерлитамаковец склонял малолетнюю к сексуальным действиям
Поиски пропавшего 32-летнего Тимура Марданшина в Башкирии завершились трагедией
«Кажется, как будто ее и не ищут совсем»: мама пропавшей в Уфе школьницы просит помощи
В ДТП в Башкирии погибли супруги
В Башкирии медики лечили пациента, используя «Google»
Купальный сезон открыт: уфимские спасатели достали из озера тонущего мужчину
Бессмертный полк в Уфе 2019: где пройдет и во сколько
В Уфе 54-летний мужчина упал в котлован с двухметровой высоты
Уфимец записал странное звуковое явление, называемое «Гулом земли»
Стали известны личности погибших матери и детей на пожаре в Башкирии
Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли мать и двое детей
Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии