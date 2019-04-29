Беспокоит боль в колене – пора обратиться к врачу

Часто мы сталкиваемся с такой неприятной проблемой, как боль в колене. К сожалению, большинство из нас не спешит обращаться к врачу, а покупает в аптеке противовоспалительные мази или горстями глотает обезболивающие препараты. Такой легкомысленный подход к собственному здоровью может привести к серьезным последствиям, а в отдельных случаях – даже к операции и долгому восстановлению.

- Если у человека болит или опухает колено – ему нужно обязательно обратиться к врачу, - рассказывает врач ортопед-травматолог Айдар Каюмов. – Чаще всего боль возникает в результате повреждения мениска, и тогда одними мазями уже не обойтись.

Поскольку боль в коленном суставе является одной из самых распространенных проблем не только у пожилых людей, но и у молодого поколения, Республиканская клиника запустила акцию – бесплатная первичная консультация ортопеда-травматолога.

- На первичном осмотре сначала врач внимательно выслушивает жалобы пациента, проводит осмотр и выявляет причину боли и отеков в колене, - говорит врач Айдар Каюмов. – Как правило, у молодых людей боль в колене связана с травмами, а вот у пожилых людей – это уже дегенеративные (возрастные) изменения в суставах.

После осмотра, чтобы подтвердить диагноз, пациента направляют на рентген, чтобы исключить опухоль и перелом кости, а после – на УЗИ или МРТ коленного сустава. Только после диагностического обследования выбирается тактика лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

В Республиканской клинике применяются современные методы лечения боли в коленном суставе: безоперационная PRP-терапия и малоинвазивная артроскопия.

- PRP-терапия (плазмолифтинг) – процедура, в результате которой происходит лечение собственной плазмой крови, обогащенной тромбоцитами. Это современная методика лечения суставов, связок, костей и сухожилий.

- PRP-терапия уже 7 лет успешно используется в России, но в Уфе об этой процедуре мало кто знает, - рассказывает врач Айдар Каюмов. – Введение тромобоцитарной массы в коленный сустав не только снимает воспаление, но и активирует рост и обновление клеток. В нашей клинике мы часто используем именно эту методику лечения, поскольку пациент уже на следующий день может вернуться к привычной жизни.

- Артроскопия – это малоинвазивный хирургический метод лечения коленного сустава. В колене делается два небольших отверстия, в одно из которых вводится видеокамера, а во – второе – хирургический инструмент, который убирает часть поврежденного мениска, тем самым устраняя боль и воспаление. Преимущество такого метода лечения в том, что пациент уже через неделю – две может вернуться к обычному образу жизни.

- Эндопротезирование – замена разрушенного коленного сустава (или его части) на металлическую конструкцию.

Как правило, к эндопротезированию врачи обращаются, когда другие методы лечения больного коленного сустава уже неэффективны. Это серьезное оперативное вмешательство, после которого пациент долгое время восстанавливается и проходит реабилитацию. К обычной жизни человек, перенесший эндопротезирование, возвращается примерно через полгода после операции.

- Именно поэтому, чтобы не допустить разрушение коленного сустава и избежать серьезной операции, мы советуем при боли в колене немедленно обратиться к специалисту за консультацией. Только своевременная диагностика и грамотно подобранная тактика лечения помогут вам избежать серьезных проблем со здоровьем. В нашей Республиканской клинике вас не только обследуют ведущие специалисты с многолетним опытом работы, но и назначат эффективное лечение, которое позволит вам избавиться от боли и радоваться жизни в движении, - говорит врач Айдар Каюмов.

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