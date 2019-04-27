«Некоторые считают, что его кто-то завербовал»: в Уфе продолжают разыскивать 22-летнего Николая Левчука

В уфимском общежитии, где жил пропавший Николай Левчук, полагают, что молодой человек мог уехать на восток.

Напомним, что студент физмата БашГУ перестал выходить на связь с родными и близкими еще 11 апреля. Он ушел из комнаты в общежитии по адресу Свердлова, 60/1 и пропал. После этого от него никто не слышал никаких новостей.

Из родственников у Николая в Уфе есть только тетя. Она рассказала «Комсомолке», что после пропажи племянника обошла все уфимские ночлежки, храмы и морги. Но найти родственника она там не смогла. Также она объяснила, что соседей парня по комнате в общежитии проверяли на полиграфе. Однако и эта идея не принесла никаких плодов – студенты действительно не знают, куда мог пропасть Николай. По факту пропажи парня в Следкоме республики возбудили уголовное дело.

Мы решили сходить в общежитие и спросить у ребят, знают ли они что-то об исчезновении Николая.

Из этого общежития вышел Николай в день пропажиФото: Рустем АХУНОВ

Студенты, с которыми мы поговорили, подтвердили, что ориентировка о поисках их товарища разошлась по всем чатам и сообществам.

- Да, знаю, что он пропал. Но видел я его нечасто, поэтому и не общались. Вообще, говорят, что в последнее время Николай стал каким-то странным. Оброс и стал грустным. Некоторые вообще считают, что его кто-то завербовал, и он уехал на восток. С собой он только ноутбук взял, все остальное в комнате осталось, - рассказал один из проживающих в общежитии парней.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, прямые волосы, карие глаза, не выговаривает букву «р».

Был одет: темно-синяя куртка, темные брюки, черные ботинки.

Если вы узнали это молодого человека, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.