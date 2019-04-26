Десять вопросов о ревматоидном артрите: рассказываем, о чем вы боитесь спросить

Почему у человека внезапно начинают воспаляться суставы?

Наверное, хоть раз в жизни каждый слышал жалобу от пожилого человека: «Ох, ревматизм проклятый замучил совсем», и с ужасом рассматривал его (или ее) крючковатые пальцы с распухшими суставами. На самом деле это может быть ревматоидный артрит, который поражает суставы, и считать его болезнью стариков неправильно, эти недугом могут страдать молодые люди и даже дети. Больные жалуются на утреннюю скованность, чаще симметричную припухлость суставов и боль в суставах при движении, на обострения в осенне-весенний период — воспаленные суставы очень чувствительны к перемене погоды.

Врачам пока не удалось до конца выяснить, почему у человека внезапно начинают воспаляться суставы. Точно известно только то, что толчок к началу болезни дает сбой в иммунной системе. Провокационными факторами могут стать переохлаждение, стрессы, травмы суставов и инфекции.

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Что за хворь?

Ревматоидный артрит — это хроническое воспаление суставов, вызванное сбоем в работе иммунной системы, или так называемое аутоиммунное. Развивается болезнь постепенно и незаметно. Человек может хорошо себя чувствовать, вести привычный образ жизни, а тем временем в его организме уже появились антитела, вызывающие повреждение собственных тканей. Как только этих антител накапливается достаточно много, они начинают свою разрушительную деятельность — атакуют суставы и вызывают воспалительные реакции. Пораженные суставы постепенно деформируются и не могут нормально работать. Подвергаются поражению абсолютно все: локти, плечи, колени и даже суставы челюсти.

Женщины болеют ревматоидным артритом в три раза чаще мужчин

Что происходит?

Сустав защищает капсула, окруженная изнутри синовиальной оболочкой. Ее клетки — синовиоциты — вырабатывают жидкость, которая выполняет амортизационные и питательные функции для суставного хряща. При ревматоидном артрите очаг находится именно в синовиальной оболочке — она воспаляется, наполняется разными клетками иммунной системы, становится утолщенной, «рыхлой». Вскоре факторы воспаления выходят в синовиальную жидкость, и воспаляются все структуры сустава — он опухает, становится горячий, болезненный. Если процесс воспаления длится давно, формируется паннус — ткань из воспаленной синовиальной оболочки, он интенсивно растет, проникает из синовиальной ткани в хрящ и разрушает его. Постепенно хрящ исчезает, заменяясь грануляционной тканью и теряет подвижность.

Стоит помнить, что необходимо регулярно наблюдаться у врача

Кто болеет?

Женщины болеют ревматоидным артритом в три раза чаще мужчин. Болезнь в среднем начинается в 40–55 лет, но она крайне коварна — от нее не застрахован ни пожилой человек, ни младенец.

Подвергаются поражению абсолютно все: локти, плечи, колени и даже суставы челюсти

Что вызывает артрит?

Спровоцировать запуск болезни могут вирусные инфекции, стресс, перенесенные тяжелые простудные заболевания, гормональная перестройка женского организма (беременность, роды, климакс). Имеет значение и наследственность. Однако истинную причину ревматоидного артрита нигде в мире еще не открыли.

Провокационными факторами могут стать переохлаждение, стрессы, травмы суставов и инфекции

Есть ли тревожные звоночки?

Развивается болезнь незаметно, но существуют так называемые ранние симптомы:

- утренняя скованность — после сна люди ощущают себя гораздо хуже, чем вечером, нужно подолгу расхаживаться;

- симметричная припухлость мелких суставов кистей и стоп;

- боль при рукопожатии, ее еще называют «положительный тест сжатия кисти»;

- невозможность сжать кисть в кулак;

- без насморка или кашля поднимается небольшая температура — до 37,2 °С;

- иногда появляется кожная сыпь.

Заметив у себя хотя бы один из симптомов, следует обратиться к участковому терапевту и начать обследоваться. С результатами анализов терапевт направит пациента к ревматологу для уточнения диагноза.

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Что найдут в анализах

Правильно и своевременно поставить диагноз поможет иммунологический анализ крови. На наличие заболевания укажут увеличение скорости оседания эритроцитов, или, как говорят врачи, ускорение СОЭ, повышение ревматоидного фактора, С-реактивного белка, специалисты называют его СРБ. Редко, но бывает, что клинических проявлений артрита нет, человек чувствует себя здоровым, но при каком-то обследовании (например, диспансеризации) в анализах обнаруживаются повышенные показатели ревматоидного фактора. Таким пациентам мы рекомендуем раз в полгода консультироваться у ревматолога, внимательно следить за изменениями, происходящими в организме и даже записывать их в дневник, потому что заболевание может проявить себя в любой момент.

Диагноз «ревматоидный артрит» ставят, если есть стойкое, более шести недель, воспаление трех и более суставов и имеются специфичные изменения в анализах крови.

Разглядеть заболевание на ранних стадиях — 3–6 месяцев — с помощью рентгеновских снимков невозможно, изменения в суставах будут видны позже, на развернутой стадии болезни. Но, поверьте, ждать этого момента и затягивать с диагностикой не стоит — чем раньше начать лечение, тем лучше будет результат.

Не стоит забывать и о небольших физических нагрузках

Возможно ли излечиться от ревматоидного артрита?

Это заболевание относится к хроническим. Мы, специалисты-ревматологи, к сожалению, никогда не говорим о полном и безвозвратном излечении. Но можно добиться стойкой ремиссии (затишья болезни), когда пациента достаточно долго ничего не будет беспокоить. Но достичь этого состояния можно только при регулярном приеме лекарственных препаратов.

Можно ли предотвратить болезнь?

Так как причина возникновения ревматоидного артрита неизвестна, сказать, от чего точно нужно беречься, сложно. Безусловно, нужно вести здоровый образ жизни, избавляться от вредных привычек, поддерживать нормальную массу тела и правильно питаться. Важно следить за гигиеной полости рта: воспаление опорного аппарата зубов, или пародонтит — фактор риска ревматоидного артрита.

Специалисты-ревматологи, к сожалению, никогда не говорят о полном и безвозвратном излечении

Дорого ли лечиться?

При лечении артрита принимают симптоматические лекарства, которые снимают проявления (симптомы) болезни: боль и воспаление. Но предотвратить развитие болезни они не могут, поэтому здесь на помощь приходит агрессивное лечение, так называемыми базисными препаратами. Они по карману абсолютно всем.

Есть и современная терапия — биологические генно-инженерные препараты, их назначают при недостаточной эффективности или плохой переносимости базисных препаратов. Стоят они существенно дороже, но их можно получить за счет федерального бюджета. Есть такие препараты и в стационарах нескольких больниц города — № 13, РКБ им. Куватова, клинике БГМУ.

Помощниками в лечении ревматоидного артрита будут и физиотерапевтические методики — лазеротерапия, электрофорез, ультразвук, лечебная гимнастика, массаж. Они оказывают противовоспалительное действие и помогают восстановить потерянные функции суставов. Но для проведения процедур нужно обязательно получить назначение врача-ревматолога.

Есть и современная терапия — биологические генно-инженерные препараты

Помогут ли на курорте?

Во время обострения или при высокой активности заболевания санаторно-курортное лечение противопоказано. Ехать на курорт можно, если активность ревматоидного артрита у пациента минимальна или он находится в ремиссии. В Башкирии есть санатории, которые специализируются на лечении опорно-двигательного аппарата: «Янган-Тау», «Ассы», «Красноусольск», там помогут быстрее восстановить потерянные функции суставов. Хорошо воздействует и морская вода.

Помощниками в лечении ревматоидного артрита будут и физиотерапевтические методики

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