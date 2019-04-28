«Аттила» Ильдара Абдразакова вернула зрителей в «золотой век» оперы

Народный артист Башкирии, оперный бас Ильдар Абдразаков, имеющий репутацию профессионала высочайшего уровня и опыт работы на сценах самых знаменитых оперных домов мира дебютировал в качестве режиссера - в Башкирском театре оперы и балета он поставил оперу «Аттила» Джузеппе Верди. Постановка была выбрана не случайно - артист считается едва ли не лучшим в мире исполнителем партии грозного вождя гуннов и исполнял ее в самых разных постановках - от нью-йоркского «Метрополитен-опера» и петербургской Мариинки до миланской «Ла Скала», несколько месяцев назад открывшего «Аттилой» новый сезон.

Но уфимские меломаны до последнего времени могли наслаждаться роскошным голосом знаменитого земляка только в рамках концертных программ, в которые он нередко включал арии из своей любимой оперы. А вот теперь, наконец, получили возможность увидеть своего любимца и в полноценном спектакле, который он сам же и поставил.

В опере много массовых сценФото: Мила КИЯН

СПЕКТАКЛЬ-ПОСВЯЩЕНИЕ

- Этот спектакль своеобразное посвящение моему папе - Амиру Габдульмановичу Абдразакову, который был режиссером. В этом году он отметил бы 85-летний юбилей, - пояснил режиссер-дебютант. - Мне захотелось для родной республики представить свою интерпретацию. Тем более, я - башкир, а племя башкир в какой-то момент примкнуло к воинам Аттилы, и они вместе дошли до Милана. Когда я осознал все исторические параллели, то окончательно понял, что хочу поставить именно эту оперу в своем родном театре, где впервые вышел на сцену.

Перед началом на сцену вышел директор театра Ильмар Альмухаметов и солист Мариинского театра, советник главы Башкирии по культуре Аскар Абдразаков. Директор театра поблагодарил за выделенные на постановку субсидии правительство Башкирии и лично экс-главу Рустэма Хамитова, который пришел на премьеру вместе с супругой.

Аскар Абдразаков побывал на премьере с женой Натальем и дочерьми Ирэной и Марианной. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

НА ОПЕРУ ПОТРАТИЛИ 18 МЛН РУБЛЕЙ

Постановка, над которой в театре начли работать еще в то время, когда республикой руководил Рустэм Хамитов, обошлась примерно в 18 млн рублей. Сумма, конечно, не малая, но не рекордная для нестоличных театров. К примеру, Новосибирский театр оперы и балета еще в 2013 году потратил 65 млн рублей на постановку «Щелкунчика». А в Пермском театре, директором которого является уфимец Андрей Шишкин, 14-15 млн рублей и вовсе стоят самые обычные постановки.

Большая часть средств, выделенных на башкирского «Аттилу», была потрачена на четыре сотни костюмов. Для их пошива использовались только натуральные ткани с ручной росписью - шелк, кожа, бархат и оригинальная отделочная фурнитура.

Солистка Башкирского театра оперы и балета Лариса Ахметова исполнила главную женскую партиюФото: Мила КИЯН

Художником-постановщиком оперы выступил москвич Иван Складчиков, для которого башкирский «Аттила» также стал дебютом в большой опере.

Колоссальная работа, проделанная художником, роскошные костюмы и яркая сценография вкупе с вокалом Абдразакова и Ладюка, обеспечили успех постановки. Тепло приняла публика и солиста Мариинского театра Евгения Акимова. Успех с именитыми коллегами разделила и исполнительница главной женской партии, ведущая солистка Башкирской оперы, меццо-сопрано Лариса Ахметова, вполне достойно справившаяся с труднейшей партией Одабеллы.

Первое исполнение башкирского «Аттилы» настолько впечатлило публику, что крики «Браво!» и аплодисменты раздавались чуть ли не после каждой сцены, а в завершении артистов наградили пятнадцатиминутной овацией. После спектакля поздравить главного героя вечера Ильдара Абдразакова за кулисы пришли VIP-зрители: министр культуры республики Амина Шафикова, Рустэм Хамитов с женой, а также ведущая Первого канала Екатерина Андреева, которая тут же попросила примерить один из нарядов.

Большая поклонница Ильдара Абдразакова Катя Андреева пришла за кулисы поздравить главного героя вечера. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

А Рустэм Хамитов был настолько тронут постановкой, что расцеловал режиссера.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» бывший глава республики признался, что видел триумфальное выступление Ильдара Абдразакова в нашумевшей постановке «Ла Скалы», но не менее впечатлен и башкирским «Аттилой».

Экс-глава РБ Рустем Хамитов поделился с корреспондентом "Комсомолки" впечатлениями об режиссерском дебюте Ильдара Абдразакова, который его очень впечатлил. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ И ДЕСАНТ ИЗ МАРИИНКИ

- Я восхищен Ильдаром Абдразаковым - как артистом и человеком, который умеет доводить до конца все свои идеи, - отметил режиссер Тимур Бекмамбетов, которого «Комсомолка» попросила поделиться впечатлениям. - Прекрасный спектакль получился, совершенно роскошный. А я надеюсь, что мне еще доведется поработать с Ильдаром и в качестве актера - на экране он смотрится великолепно.

Сам Ильдар сразу решил, что будет ставить классическую оперу времен «золотого века» миланского «Ла Скала», когда в нем царил выдающийся дирижер Риккардо Мути, - и задуманное осуществил в полной мере. Его «Аттила» получился очень традиционным, следующий всем постановочным канонам иллюстративной режиссуры.

Солист "Новой оперы" и приглашенный солист "Большого театра" Василий Ладюк и солист "Мариинского театра" Евгений Акимов спели на премьере партии Эцио и Форесто

Он постарался вернуться к истокам оперы, когда люди приходили в театр любоваться красотой и роскошью. Наверное, так могли бы поставить оперу во времена самого Верди. Оценить новую работу уфимцы смогут и в следующие выходные. 4 мая партию Атиллы исполнит солист Башкирской оперы, лауреат национальной оперной премии «Онегин» и победитель Международного вокального конкурса имени Шаляпина Артур Каипкулов. В других партиях в этот день выступят солисты театра Лариса Ахметова, Владимир Орфеев, Ян Лейше.

Тимур Бекмамбетов, снявший Ильдара Абдразакова в фильме "Елки 1918" , прилетел в Уфу ради премьеры. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

В заключительный премьерный показ, 5 мая, ожидается самый звездный состав - в заглавной партии вновь можно будет услышать Ильдара Абдразакова, Одабеллу споет прима казахского театра «Астана-опера» Жупар Габдуллина, Эцио - Василий Ладюк, а Форесто - солист Мариинского театра Сергей Скороходов, полюбившейся уфимской публике еще со времен Первого именного фестиваля Ильдара Абдразакова по итогам которого он даже получил звание «Заслуженного артиста Башкирии». Кроме роскошных костюмов и великолепных голосов публику ждет гениальная музыка Джузеппе Верди в исполнении оркестра под управлением лауреата премии «Золотая маска» Артема Макарова.