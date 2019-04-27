Накануне премьеры «Аттилы» в Уфе впервые в России прошло дефиле театрального костюма

Всего несколько часов отделяет меломанов, которые съехались в башкирскую столицу со всей страны, от главного культурного события этой весны - режиссерского дебюта народного артиста Башкирии Ильдара Абдразакова. В эти выходные на сцене Башкирского театра оперы и балета будет представлена долгожданная премьера оперы "Аттила" Джузеппе Верди, которая стала самым масштабным проектом за всю историю театра - для постановки было изготовлено более четырехсот костюмов из натуральных тканей - кожи, шелка, бархата и триста головных уборов. Накануне премьеры в театре решили показать, чем будут удивлять публику и устроили модное "Аттила"-дефиле.

- Каждый костюм расшивался вручную. Красильный цех долго выверял цветовую гамму, которая должна была быть сценической, но не пестрить. Такого количества костюмов в одном спектакле, действительно, не было за всю историю нашего театра. Мы хотели дать возможность зрителям подробно рассмотреть все эти прекрасные костюмы, которые создал московский художник-перфекционист Иван Складчиков, - они этого заслуживают! Поэтому мы и решили устроить перед премьерой дефиле. Кстати, должен отметить, дефиле театрального костюма до нас вообще никто не делал - и мы этим очень гордимся, - рассказал директор Башкирской оперы Ильмар Альмухаметов.

Все костюмы расшиты вручную - таким художник представил Папу РимскогоФото: Марат МУЛЮКОВ

Оценить все великолепие и масштаб башкирского "Аттилы" первыми смогли журналисты, блогеры и уфимские бизнесмены. Среди гостей была также замечена ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

- Таких шикарных костюмов, как в "Аттиле", не увидишь даже в Большом театре. Я настоящая опероманка, часто бываю на премьерах в разных театрах, но таких потрясающих костюмов не встречала нигде. Обязательно прилечу на премьеру. Тем более, что над оперой работали мои друзья - Ильдар Абдразаков и художник Иван Складчиков, - поделилась впечатлениями Екатерина Андреева.

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева и художник-постановщик Иван СкладчиковФото: Марат МУЛЮКОВ

Художник-постановщик основательно поработал над костюмами, изготовив более тысячи эскизов. За время действия основные герои меняет костюмы четыре раза. На дефиле костюмы Аттилы демонстрировал ведущий солист Башкирской оперы, лауреат национальной оперной премии "Онегин" Артур Каипкулов, который споет партию вождя гуннов 4 мая. Сегодня, 27 апреля, в заглавной партии выступит сам режиссера-постановщик Ильдар Абдразаков, а в воскресенье, 28 апреля, - народный артист Башкирии, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. Всего будет четыре состава исполнителей и, пожалуй, самый "звездный " ожидается 5 мая. В партии Аттилы вновь выступит Ильдар Абдразаков, другие главные партии споют - солист Мариинского тетра Сергей Скороходов (Форесто), лауреат международных конкурсов, солист театра "Новая опера" и приглашенный солист "Большого театра" Василий Ладюк, ведущая солистка театра "Астана-опера" Жупар Габдуллина (Одабелла). В главных партиях 27 и 28 апреля, а также 4 мая выступят ведущие солисты Башкирской оперы: Лариса Ахметова, Владимир Копытов и Ян Лейше, Владимир Орфеев.

На сегодняшнюю премьеру билетов уже не осталось, а вот попасть на воскресное представление еще можно успеть их приобрести, как и на спектакли, которые состоятся в следующие выходные, 4 и 5 мая.