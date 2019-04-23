Старый мост через Белую в Уфе сделают пешеходным

В правительстве Башкирии хотят сделать мост через реку Белую в сторону аэропорта пешеходным. О будущем старого моста рассказал глава госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов. По словам чиновника, в будущем конструкция может стать полностью пешеходной.

- Мы пока еще не приняли решение по поводу моста, построенного в 1956 году. Учитывая, что он находится в сложном состоянии, мы различные варианты рассматриваем, - объяснил чиновник.

По одной из версий, конструкция может стать пешеходной. Разумеется, перед этим ее еще раз отремонтируют и подготовят.

- Скорее всего, это будет пешеходный мост, который будет интегрирован в общую систему набережной, - передает «Башкирское спутниковое телевидение» слова чиновника.

Пока неизвестно, каким образом полукилометровый старый мост из бетона и стали сможет гармонично вписаться в современную набережную. Для неспешных прогулок место слишком шумное и пыльное.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что строительство нового моста начнется уже 12 июня – в День города. Он будет выполнен в виде вставки между двумя старыми конструкциями. По плану ремонт закончится уже через два года, а на стройку потратят около двух миллиардов рублей.

Одним объектом обновление «мостовых» запасов башкирской столицы не ограничится. В сентябре 2018 года в госкомтрансе республики сообщили, что летом 2020 года начнется ремонт еще двух уфимских мостов – на въезде в микрорайоны Затон и Шакшу. До конца 2019 года инженеры должны будут подготовить проекты ремонта конструкций 1971 и 1984 годов постройки. Только на проекты реконструкции республика готова потратить 146 миллионов рублей. Сам ремонт запланирован на 2020 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В микрорайоне Затон строят новый надземный переход. Из-за монтажа металлических конструкций рабочие были вынуждены частично перекрыть проспект Дружбы народов. Ограничения на участке будут действовать до 2 мая. Городские власти просят водителей объезжать проблемный участок дороги.

Еще один надземный переход прямо сейчас возводят у Монумента дружбы. Попасть от знаменитого памятника к новой набережной можно будет, не пересекая проезжую часть.