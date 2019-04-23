В Башкирии парковщикам на газонах выписали штрафов на 3,9 млн рублей: за что приходится платить и сколько

Две недели назад, 9 апреля, в Башкирии вступил в силу самый обсуждаемый в последнее время среди автомобилистов закон. Теперь водителей будут наказывать копеечкой за парковку на газонах и детских площадках. Закон должны были принять еще в марте, но у чиновников возникли вопросы, и проект требовал доработки. Кто знает, сколько бы времени еще прошло до его принятия, если бы не вмешался Радий Хабиров, который сказал, что закон нужен здесь и сейчас, дабы для того, чтобы Уфа стала чистой.

Штрафовать водителей начали уже с 10 апреля, за девять дней за нарушения выписано штрафов на общую сумму около 3,9 миллиона рублей. Такие цифры назвал и.о. министра ЖКХ региона Михаил Киреев на оперативном совещании в правительстве 22 апреля. Выписано более 2,8 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности.

ЗА ЧТО И НА СКОЛЬКО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Итак, согласно принятым поправкам в КоАП РБ, ставить автомобиль нельзя на газонах, цветниках. Парковаться также нельзя на «озеленённых территориях» – покрытый растительностью участок, ограниченный бордюром или просто граничащий с тротуаром или проезжей частью. Проезд по данным территориям тоже запрещен, если только это не связано с аварийно-восстановительными работами.

Нарушение влечет штраф:

- для граждан – от одной до двух тысяч рублей (пока штрафуют на одну тысячу рублей),

- для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении:

для граждан – от трех до четырех тысяч рублей,

для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей,

для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Штрафуют за нарушение не привычные дорожные полицейские, а сотрудники администраций и муниципальных советов. Члены комиссии свяжутся с вами, если вы оставили номер телефона на стекле. Если номера нет, они сфотографируют госномера, затем направят данные в ГИБДД, где им предоставят информацию о владельце автомобиля.

Как только поступят данные нарушителя, оформляется протокол, и владелец машины получает заказное письмо. Не стоит переживать – автомобиль на эвакуаторе увозить не будут, о том, что водитель поставил машину не там, он узнает минимум через неделю после получения «письма счастья».

Первая волна нарушителей устроила столпотворение в здание городской администрации. По правилам после получения штрафа вы должны прийти в здание администрации на заседание административной комиссии. На одного водителя уходит примерно пять минут: изучают документы и фотодоказательства, а потом вас отправят платить штраф, на первый раз он составит 1000 рублей. В случае неявки сумма может оказаться в два раза выше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К сожалению, проблему парковок это решило. Министр ЖКХ Башкирии Михаил Киреев признался, что дворы республики обеспечены парковочными местами лишь на треть.

Чиновник рассказал об этом на очередном оперативном совещании правительства республики. По данным муниципалитетов Башкирии, сейчас во дворах есть машиноместа лишь для 85 тысяч автомобилей. Для того, чтобы полностью обеспечить автолюбителей местами для парковки, местные власти должны оборудовать как минимум 144 тысячи мест.

- Вдоль улиц дорожные карманы вмещают еще 27 тысяч автомобилей. Дополнительно нам потребуется обустроить еще 23 тысячи, - добавил Киреев.