Дмитрий Быков пришел в себя и заверил, что при первой возможности вернется к работе

Публицист Дмитрий Быков, который был экстренно госпитализирован в Уфе, наконец, пришел в себя и уже начал разговаривать. Когда публицисту стало немного лучше, врачи приняли решение перевезти его в московскую клинику, и 18 апреля его забрали в столицу. 22 апреля стало известно, что Быков пришел в себя и уже начал разговаривать. Хорошими новостями поделился его друг, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

- Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь, - передал его слова Венедиктов.

Днем ранее новостями о состоянии писателя поделилась и его жена, Ирина Лукьянова. Супруга Быкова написала в социальных сетях, что его перевели на самостоятельное дыхание. Все самое страшное позади, теперь журналисту остается пройти курс реабилитации.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что уфимские врачи поставили Дмитрию Быкову диагноз – инфаркт головного мозга. Данную информацию через несколько часов опроверг друг писателя Дмитрий Муратов.

- Вранье полное, просто лажа, - прокомментировал Муратов журналистам «РБК».

Напомним, что Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля: мужчина внезапно почувствовал себя плохо еще на борту самолета, когда летел из Екатеринбурга в Уфу. В башкирской столице журналист должен был выступать с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр».

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, сначала медики заподозрили у Дмитрия Быкова инсульт. Врачей насторожило странное поведение писателя: он был дезориентирован, шатался, кого-то звал, с кем-то разговаривал. Журналист даже не смог самостоятельно спуститься с трапа самолета, пришлось спускать его на носилках.