2019-04-22T12:19:09+03:00
Общество

«Впервые за долгие месяцы улыбнулась»: врачи сообщили родителям больной девочки из Башкирии радостные новости

Лечение в московской клинике принесло положительные результаты
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас Диане уже гораздо лучше, и скоро ее выпишут домойСейчас Диане уже гораздо лучше, и скоро ее выпишут домой
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В феврале «Комсомольская правда - Уфа» писала о 13-летней Диане Максимовой из Белебея. У девочки серьезный и смертельно-опасный диагноз – болезнь Крона, и школьница каждый день страдала от невыносимой боли и тошноты. Диана практически не разговаривала и не вставала с кровати, похудела до 30 килограммов и наотрез отказывалась от еды, ведь каждый съеденный кусочек вызвал рвоту.

- Каждый день дочка плакала от боли. Это невыносимое чувство – когда твой ребенок в таком состоянии, а ты ничем не можешь ему помочь, - рассказывала тогда мама девочки Гузель.

Болезнь Крона – это редкое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, затрагивающее слизистую, подслизистую и частично мышечный слой кишечника. Болезнь до сих пор до конца не изучена, и о причинах ее возникновения до сих пор ведутся споры среди врачей (ред.)

«СКОРО ВЫПИШУТ ДОМОЙ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ»

Поскольку уфимские специалисты не могли облегчить состояние девочки, было принято решение отправить Диану в «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» в Москве. Мама Дианы ехала туда с тяжелым сердцем, поскольку очень боялась услышать страшные слова врачей, что полипы переросли в злокачественную опухоль. К счастью, после многочисленных обследований стало ясно: картина болезни тяжелая, толстая кишка поражена глубокими трещинами, но рака нет.

Еще недавно девочка не могла встать с кровати и ничего не ела

Еще недавно девочка не могла встать с кровати и ничего не ела

Почти три недели Диана провела на многочисленных капельницах, ей кололи антибиотики и кормили через зонд. Но болезненные процедуры принесли положительный результат. Впервые за несколько месяцев девочке стало гораздо лучше.

- И хотя питание до сих пор вводят внутривенно, дочка уже окрепла и даже улыбается, - не может сдержать своей радости Гузель. – Вчера мы даже впервые смогли выйти на улицу. Не представляете, как рада была Диана весеннему солнцу. Теперь у нее все будет хорошо.

В ближайшее время девочку выпишут домой, где она продолжит лечение и наблюдение по месту жительства.

Гузель Максимова искренне благодарит всех жителей Башкирии, которые не остались равнодушными к беде девочки. Благодаря их помощи Диана находилась в клинике вместе с мамой, под ее чутким присмотром.

- Я хочу сказать спасибо каждому – за добрые слова поддержки, за собранные средства, за пожелания здоровья. Эта наша общая маленькая победа, - улыбается Гузель.

«Комсомольская правда - Уфа» желает Диане Максимовой скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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