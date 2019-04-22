«Не знаю, почему мой родной человек погиб так страшно»: в Башкирии разбираются в причинах смерти молодого парня

21 апреля на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе произошла смертельная авария, в которой погиб молодой отец. Им оказался 26-летний житель Туймазов Сергей Х., он совсем немного не доехал до дома. Как ранее сообщала «Комсомолка», Сергей вылетел на встречную полосу на своем «Ниссан Примера» и лоб в лоб столкнулся с фурой, которым управлял 51-летний житель Республики Татарстан. К сожалению, удар оказался такой силы, что автомобилист погиб на месте. Приехавшие на место медики диагностировали смерть. Сейчас по факту ДТП с летальным исходом начато разбирательство в ГИБДД.

фото: соцсети

Поначалу от очевидцев была информация, что у Сергея заболело сердце, ему стало плохо, и потерял управление, но его супруга Марина данную информацию опровергла.

- Проблем с сердцем у него не было. В тот день он ехал домой с работы, вышел в свой выходной, чтобы подзаработать. Смену закрыл в 12 часов. По пути домой, видимо, подскочило давление, он потерял сознание, и его выкинуло на встречку, – рассказала «Комсомолке» жена.

Дома Сергея в воскресный выходной ждали двое детей. Дочке погибшего пять лет, а сыну всего два.

- Вскрытие покажет, что случилось. Я не знаю, почему мой родной человек погиб так страшно. Я до сих пор не верю и не хочу верить, - плачет Марина.

фото: соцсети

Друзья вспоминают Сергея только добрыми и хорошими словами. Он был замечательным другом, примерным отцом и семьянином, трудолюбивым и отзывчивым. Родственники не верят в случившееся.

Похоронят его завтра, 23 апреля, в Туймазах.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.