Евсеев впервые проиграл с «Уфой»: команда остается в зоне стыковых матчей

С приходом Вадима Евсеева на тренерский мостик результаты «Уфы» сдвинулись с мертвой точки. Ничья с московским ЦСКА, победа над «Ростовом» и ничья на выезде с «Енисеем» – уже три матча подряд команда, которая находилась в кризисе, не проигрывала. Башкирские болельщики вправе были рассчитывать, что праздник продлится, тем более задачи на сезон пока не решены, и выбраться из зоны стыковых матчей по-прежнему не удается.

Единственным голом в ворота гостей отличился СлайФото: Рустем АХУНОВ

Тульский «Арсенал» в качестве оппонента не представлялся какой-то уж непреодолимой силой. Это соперник, который по статусу и уровню вполне соответствует «Уфе», и с которым можно играть первым номером. Только вот по весне коллектив Черевченко серьезно добавил – туляки не проигрывают и не пропускают. Евсееву предстояло решить непростую задачу.

НЕРАЗБЕРИХА В ОБОРОНЕ ПРИВОДИТ К 0:2

Что нужно делать, когда к тебе в гости приезжает равный соперник, а тебе жизненно необходимы три очка? Как правило, хозяева в такой ситуации делают акцент на первые минуты и устраивают огромное количество атак, чтобы забить быстрый гол. Судя по настрою «горожан» они примерно на это и рассчитывали: взяли мяч под контроль и попытались завладеть территориальным преимуществом. Но местные футболисты забыли про одно главное правило – атаки, конечно, хорошо, только вот про оборону забывать нельзя ни в коем случае. В особенности с такой командой как «Арсенал».

Матч запомнился большим количеством нарушений «Уфы»Фото: Рустем АХУНОВ

Парад результативных ошибок начался уже на третьей минуте. Пауревич из зоныопорника отдал какой-то абсолютно безбрежный пас назад, который легко перехватил Джорджевич. Черногорский нападающий находился в окружении половины «Уфы» и, вроде как, никаких неприятностей это нести было не должно. Однако уфимская оборона сыграла в своих худших традициях нынешнего сезона. Никто из защитников так и не пошел в агрессивный отбор, форвард ушел в край, вошел в штрафную и спокойно прострелил во второй темп. Кто же прикрывает других подключившихся тульских футболистов? Правильно, никто. Все парни в красивых черных футболках зачем-то прижались к своим воротам и смотрели, как Бакаев спокойно заколачивает гвоздь в ближний угол – 1:0.

Отметим еще и то, что и голевой прострел Джорджевича не вышел идеальным. Безденежных, занявший удачную позицию перед воротами, вполне мог выбивать мяч, однако он у него как-то неловко пролетел под ногами и отрикошетил к сопернику.

Хозяева имели шансы сравнять счет во втором таймеФото: Рустем АХУНОВ

Ну ладно, это же первые минуты, скажите вы, с кем не бывает. Только вот «Уфу» этот пропущенный гол все-таки надломил. Весь тактический рисунок игры улетел в мусорное ведро, а команда продолжала дергаться и совершать невынужденные ошибки. Так, одна из них привела к глупейшей контратаке после собственного углового – туляки убежали втроем, а хозяева как ни старались, так и не успели их догнать. И вновь отметим достаточно пассивный отбор. Особенно удивило слишком медленное возвращение в оборону того же Безденежных. Горбатенко, который пробежал с мячом половину поля, даже выдумывать ничего не пришлось – он просто прицелился и пробил сам, потому что никакого сопротивления так и не встретил. Счет превратился в 0:2, а Вадим Евсеев на скамейке стал мрачнее тучи.

ЗАБИЛИ, НО ЭТОГО МАЛО

Времени спастись оставалось достаточно. Труднее всего было перестроиться психологически, так как требовалось забыть о счете и попробовать наладить свою игру. Особенно яростно смотрелся в атаке Слай. Вот к кому-кому, а к нигерийцу вообще никогда никаких претензий. Он, как настоящий слон, постоянно прет вперед и выискивает себе моменты. Также балансу в нападении помогло возвращение после травмы Сысуева, взявшего на себя большой объем работы.

Евсеев раздавал команды во время игрыФото: Рустем АХУНОВ

Чего уж говорить, именно эта парочка и сотворила ответный гол. Сысуев подобрал мяч на левом фланге, раскачал парочку оппонентов и выполнил идеальный длинный навес на голову Слая. А дальше уже дело техники – 1:2.

Забить «Арсеналу» уже являлось большим достижением, так как по весне это никому не удавалось, однако «Уфе» нужно было еще один или даже два гола. Поэтому команда пошла вперед и практически весь второй период провела у чужих ворот. Смотрелось это довольно симпатично. Моменты появлялись, и порой очень хорошие. Например, Пауревич прицельно головой бил в дальний верхний угол после навеса Ванека. Никитин на 68-й минуте оказался в убойной позиции во вратарской и даже в подкате пробил в направлении створа, но Нигматуллин сложился и успел-таки зацепить уже почти проскользнувший мяч.

Вот таких вот чуть-чуть во второй половине матча было предостаточно, и все они закончились ничем. Хозяева так и не забили, а туляки сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и вырвать гостевые три очка.

После финального свистка представители «Уфы» много пеняли на судей и говорили о некомпетентных действиях арбитра Владимира Москалева. В принципе, все по делу, так как статистика зафиксированных нарушений удивляет своим перекосом в сторону одной из команд, да и многие похожие спорные эпизоды трактовались как-то по-разному. Да только вот от этих разговоров никакого толка. Башкирская команда остается в незавидной ситуации на 14-м месте. В чемпионате остается сыграть всего шесть игр, и с каждой такой потерей очков становится ясно, что выбраться из зоны стыковых матчей будет почти невозможно.