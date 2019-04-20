«Это не ребенок, а выкидыш»: несмотря на грубые слова врачей, девочка из Башкирии продолжает жить

Многодетная семья Шариповых из Межгорья всегда считала, что самое большое счастье в жизни – дети. 40-летняя Луиза уже воспитывала четырех детей и даже нянчила внуков, когда неожиданно узнала, что скоро снова станет матерью. Вот только долгожданный ребенок родился гораздо раньше положенного срока и с кучей серьезных диагнозов. И хотя врачи не верили, что малышка выживет, Лейсан сейчас ничем не отличается от обычного ребенка. Единственное, что напоминает о тех страшных днях – проблемы со зрением у малышки.

ДОЧЬ РОДИЛАСЬ НА 28 НЕДЕЛЕ

- Мы были уверены, что у нас будет мальчик, а родилась девочка, - улыбается Луиза. – Несмотря на возраст, беременность протекала нормально, но во второй половине срока у меня начался гестоз: сильно отекали ноги, скакало давление.

На 28 неделе женщина решила съездить на консультацию в Уфу. УЗИ показало сильное маловодие, поэтому Луизе предложили на несколько недель лечь в перинатальный центр, чтобы плод набрал вес, окреп, и только тогда провести кесарево сечение.

Девочка родилась на 28 неделе из-за сильного гестоза у матери

Но уже в приемном отделении женщина почувствовала себя плохо: неожиданно поднялось давление под 200, сильно кружилась голова, ноги были словно ватные. В срочном порядке Луизу положили в реанимацию перинатального центра, а утром на скорой перевезли в реанимацию РКБ им Куватова.

- К вечеру я начала сильно задыхаться, у меня отекла гортань, а лицо становилось то красным, то синим, то зеленым. Когда я немного пришла в себя, то поняла, что начались схватки. Врачи мне дали бумажку и ручку, чтобы я подписала согласие на кесарево сечение. Но в голове у меня была только одна мысль: спасут ли моего ребенка? О собственной жизни я тогда даже и не думала… - вспоминает Луиза.

Ляйсан родилась на 28 неделе весом всего 860 граммов. Это настоящее чудо, но врачи спасли ребенка, хотя чаще всего такие глубоко недоношенные дети просто не выживают.

«ЭТО ВЫКИДЫШ, КОТОРЫЙ ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАЛО ВЫХАЖИВАТЬ»

Когда женщина пришла в себя, то сразу же поинтересовалась – как там дочь, все ли с ней в порядке. Но грубые слова врача заставили и без того измученную мать залиться слезами.

- Врач начала просто кричать, что у меня не ребенок, а выкидыш, которого государство обязало выхаживать. Что это овощ: слепой, глухой, с ДЦП и вряд ли вообще выживет, - с ужасом вспоминает Луиза. – Можете представить, что чувствует в этот момент мать, которая сама недавно была на волосок от смерти, а сейчас ее ребенок может не выжить? Впрочем, врач оказалась права только в одном – со зрением у доченьки действительно серьезные проблемы.

Сейчас малышка практически не отличается от своих сверстников

И хотя малышка родилась с кучей диагнозов: бронхолегочная дисплазия, гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы, внутрижелудочковое кровоизлияние – неонатологи выходили крохотную малышку. Семь суток Лейсан находилась в детской реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, а потом еще полтора месяца набирала вес в палате интенсивной терапии. Мама каждый день навещала малышку и подолгу молилась, чтобы дочь выкарабкалась.

- А потом меня выписали, и раз в неделю я ехала за 240 километров в Уфу, чтобы увидеть мою крошку. Она лежала такая хрупкая, с кучей проводков и капельниц, но я уже знала, что дочка будет жить, - вспоминает Луиза.

ЛАЗЕР СЖЕГ ГЛАЗНОЕ ДНО

А потом врачи огорошили мать новыми страшными новостями: из-за глубокой недоношенности у малышки развилась ретинопатия агрессивной формы, в результате чего сетчатка глаза практически отслоилась. Медики предупредили, что если срочно не сделать лазеркоагуляцию, девочка полностью ослепнет.

В начале мая 2016 года Лейсан прооперировали в НИИ глазных болезней, но, к сожалению, что-то пошло не так, и лазер полностью сжег глазное дно. Благодаря содействию уфимских врачей, малышку транспортировали сначала в питерскую клинику, а потом в Москву.

- В московской клинике дочери ввели Авастин, который останавливает рост сосудов. Врачи предупредили, что вот-вот, и сетчатка полностью отслоится от глазного дна. Мы успели: ретинопатия замедлилась, и зрение удалось сохранить, - вспоминает Луиза.

Казалось, самое страшное позади, но родителей ждал очередной удар. В 2017 году на осмотре в московской клинике доктор озвучил новый диагноз «органическое поражение проводящих путей зрительного анализатора», и добавил, что острота зрения у Лейсан стремительно падает. Чтобы остановить процесс, малышке нужно было пройти несколько курсов плеоптики и пройти хирургическое лечение в виде установки пункционной орбитотомии.

Лейсан очень любит петь и танцевать, а еще обожает книжки с яркими картинками

Благодаря помощи неравнодушных людей, родителям малышки удалось собрать средства на несколько курсов лечения и реабилитации в московской клиники, где Лейсан вводили «Авастин». Сейчас же родители девочки собирают средства на приобретение аппаратов для стимуляции зрительных анализаторов. Стоимость трех аппаратов («Спекл –М», «Рубин», «Очки Бейтса») составляет 127 тысяч рублей.

- Сейчас Ляйсан ничем не отличается от своих сверстников. Она обожает танцевать и петь, прекрасно лепит и рисует красками, а также любит книжки с яркими картинками. Очень хочется верить, что дочь сможет видеть мир во всех его красках и деталях, - вздыхает мама девочки.

Если вы хотите помочь маленькой девочке сохранить ее зрение и не ослепнуть, вы можете сделать посильный вклад на приобретение специальных аппаратов. Номер банковской карты 4817 7600 7477 1407 (получатель Шарипова Лиана Рафитовна, родная сестра Лейсан).