Медики решили перевезти писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

Писателя-публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в уфимскую клиническую больницу с отеком мозга, переводят в московскую больницу. Такое решение было принято на консилиуме республиканскими и столичными специалистами. Ожидается, что транспортировку организуют уже сегодня вечером, 18 апреля. В настоящий момент журналист по-прежнему находится в нейрореанимации в состоянии медикаментозной комы на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, что Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля: мужчина внезапно почувствовал себя плохо еще на борту самолета, когда летел из Екатеринбурга в Уфу. В башкирской столице журналист должен был выступать с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр».

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, сначала медики заподозрили у Дмитрия Быкова инсульт. Врачей насторожило странное поведение писателя: он был дезоориентирован, шатался, кого-то звал, с кем-то разговаривал. Журналист даже не смог самостоятельно спуститься с трапа самолета, пришлось спускать его на носилках.

В ряде СМИ появилась информация, что экипаж самолета не сразу обратил внимание на плохое самочувствие Быкова, посчитав, что он попросту пьян. Хотя в своем недавнем интервью проекту «Еще не Познер», журналист категорически заявил, что «давно завязал с алкоголем». Однако позже очевидцы рассказали, что сразу по громкой связи спросили – есть ли на борту врач, а также заранее предупредили сотрудников аэропорта, что требуется медицинская помощь.

Из аэропорта на скорой Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в уфимскую клиническую больницу № 22 и поместили в нейрореанимацию. После проведенного врачебного консилиума диагноз «инсульт» не подтвердился.

- В настоящий момент диагноз «инсульт» не подтвержден, состояние Быкова по-прежнему остается стабильно тяжелым. Сейчас с ним работают лучшие специалисты республики, которые делают все возможное, чтобы улучшить его состоянии, - сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Сегодня утром, 18 апреля, к писателю прилетела команда высококвалифицированных врачей из Москвы. Первоначально после проведенного медицинского консилиума медики не хотели перевозить Дмитрия Быкова в Москву, хотя у них возникли некоторые вопросы к оборудованию уфимской больницы.

- Одним из возможных диагнозов называют энцефалопатию. Однако полной конкретики пока нет, - рассказал «Комсомольской Правде - Уфа» собеседник

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