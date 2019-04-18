2019-04-18T15:47:50+03:00
Происшествия

Женщина заказала убийство любовницы мужа и ее сына

Он тратил деньги семьи на их содержание и жительница Башкирии решила отомстить
Эльвина АПАРИНА
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Настоящая любовная драма разыгралась в небольшом башкирском городе Ишимбае, едва не закончившись трагедией.

55-летняя местная жительница узнала об измене мужа и о наличии у нее полугодовалого ребенка от ее супруга. Обиженная жена решила убить 42-летнюю соперницу и ее младенца и даже придумала коварный план, в который привлекла свою сестру и еще одну знакомую. Женщина нашла исполнителя, которому обещала заплатить немалую сумму денег.

О предстоящей расправе она сообщила своей сестре, которая, вероятно, посчитала это нормальным и даже согласилась выступить в роли посредника и передать сумму киллеру.

Плану не удалось сбыться: женщину задержали при передаче 250 тысяч рублей, а вскоре была задержана и сама заказчица преступления. Всех участников доставили в следственный отдел, где они рассказали подробности своего замысла. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Что касается самой любовницы и ее ребенка, они числились без вести пропавшими с 14 апреля. Оказалось, что они чудом спаслись благодаря жителю Салавата, который обратился в отдел полиции и сообщил, что знакомая его матери попросила ее помочь организовать убийство подруги ее супруга и их совместного сына. Речь шла о женщине, к которой вместе с сестрой обратилась заказчица, женщина попросила помочь ей найти киллера.

Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемые сознались в содеянном. В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, вскоре им изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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