В Уфу прибыла команда врачей из Москвы, чтобы помочь писателю Дмитрию Быкову

К известному писателю и публицисту Дмитрию Быкову в Уфу прилетела команда высококвалифицированных врачей из Москвы. В настоящий момент они анализируют текущее состояние звездного пациента. Пока по-прежнему никуда перевозить его не собираются, хотя, как сообщает источник «КП-Уфа», у столичных медиков возникли небольшие вопросы к оборудованию уфимской больницы.

Известно, что в Уфу прибыл издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Утром 18 апреля его также навестил лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, который накануне прилетел на малую родину навестить башкирскую родню. По словам близких друзей, Юрий Шевчук очень сильно переживает за здоровье Быкова и старается поддержать его супругу Ирину Лукьянову, которая также находится в уфимской больнице. Ситуацию с лечением Быкова взял на личный контроль врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что Дмитрий Быков оказался в одной из уфимских больниц 16 апреля. Он почувствовал себя плохо еще перед вылетом из Екатеринбурга, однако не стал отменять перелет. К сожалению, в самолете его состояние ухудшилось. Уже в Уфе Быкова госпитализировали прямо из самолета с подозрением на инсульт. В дальнейшем предварительный диагноз не подтвердился, писателя ввели в медикаментозную кому. После проведенного медицинского консилиума врачи решили не перевозить Быкова в Уфу. Писатель по настоящий момент продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

- Одним из возможных диагнозов называют энцефалопатию. Однако полной конкретики пока нет. Сейчас с Быковым будут работать врачи, которые специально прилетели в Уфу из Москвы, - сообщил «Комсомольской Правде - Уфа» источник, близкий к минздраву республики.

Ранее жена Быкова рассказала журналистам, что ее супруг до сих пор остается в стабильно-тяжелом состоянии.

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